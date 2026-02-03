3 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. Ekonomideki dalgalanmalar, döviz kuru ve artan vergilerle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir tablo oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve özellikle otogaz (LPG) fiyatlarında artış dikkat çekiyor. İşte zam sonrası yeni litre fiyatları

3 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55,38 Motorin 57,46 LPG 30,09

3 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.23 Motorin 57.32 LPG 29.49

3 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.32 Motorin 58,58 LPG 29.97

3 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.59 Motorin 58.85 LPG 29.89

3 ŞUBAT 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.727,37 TL

Gram altın satış: 6.729,66 TL

3 ŞUBAT 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 116,51 TL

Gram gümüş satış: 116,67 TL

3 ŞUBAT 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 43,46 TL

Dolar satış: 43,49 TL

Euro alış: 51,34 TL

Euro satış: 51,43 TL

Sterlin alış: 59,48 TL

Sterlin satış: 59,62 TL

3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

3 Şubat 2026 kripto piyasası

