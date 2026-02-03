Sürücüye kötü haber: Akaryakıta yeni zam geldi

Sürücüye kötü haber: Akaryakıta yeni zam geldi
Akaryakıta bir zam daha geldi. Döviz kuru ve vergi artışlarının etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatları 3 Şubat 2026 itibarıyla yeniden yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompa fiyatları değişirken özellikle otogazdaki artış dikkat çekti.

3 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. Ekonomideki dalgalanmalar, döviz kuru ve artan vergilerle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir tablo oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve özellikle otogaz (LPG) fiyatlarında artış dikkat çekiyor. İşte zam sonrası yeni litre fiyatları

3 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55,38

Motorin

57,46

LPG

30,09

3 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.23

Motorin

57.32

LPG

29.49

3 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.32

Motorin

58,58

LPG

29.97

3 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.59

Motorin

58.85

LPG

29.89

3 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 55,38 TL
  • İstanbul Anadolu: 55.23 TL
  • Ankara: 56.32 TL
  • İzmir: 56.59 TL

3 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 57,46 TL
  • İstanbul Anadolu: 57.32 TL
  • Ankara: 58,58 TL
  • İzmir: 58.85 TL

3 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 30,09 TL
  • İstanbul Anadolu: 29.49 TL
  • Ankara: 29.97 TL
  • İzmir: 29.89 TL

3 ŞUBAT 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.727,37 TL

Gram altın satış: 6.729,66 TL

3 Şubat 2026 Altın Fiyatları

3 ŞUBAT 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 116,51 TL

Gram gümüş satış: 116,67 TL

3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

3 ŞUBAT 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 43,46 TL

Dolar satış: 43,49 TL

Euro alış: 51,34 TL

Euro satış: 51,43 TL

Sterlin alış: 59,48 TL

Sterlin satış: 59,62 TL

3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

3 Şubat 2026 kripto piyasası

3 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

