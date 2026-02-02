Akaryakıt zamları iptal mi? ABD'nin İran'a saldırı ihtimali akaryakıt piyasasını sarsmıştı

Dünyada yaşanan jeopolitik gerilim ile yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son zamanlarda ABD'den gelen açıklamalar ve hamleler piyasaları doğrudan etkiliyor. İran'a saldırı ihtimali akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi yaratmıştı.

Akaryakıta zam fırtınası: Hepsi birden uçacak!

Geçtiğimiz hafta piyasa koşullarında bir değişiklik olmaması halinde Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyordu.

Çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise 70 kuruş, Perşembe günü de benzine 1,25 TL zam beklentisi vardı.

SALDIRI İPTAL ZAMLAR ASKIDA

Ancak, ABD'nin haftasonu İran'a saldırı ihtimali ortadan kalkınca beklenti değişti.

Gazeteci Olcay Aydilek, otogaza, salıyı çarşambaya bağlayan gece 74 kuruş zam geleceğini belirtti ancak asıl büyük zam iptal edilmiş görünüyor.

Motorine iki buçuk liralık zam bekleniyordu. Aydilek şunları kaydetti:

"Akaryakıtta büyük dalgalanma... ABD'nin, İran'a hafta sonu müdahale olasılığı üzerine hızla yükselen motorin fiyatı, yeni haftaya düşüşle girdi. Motorinin ton fiyatı 40-45 dolar kadar geriledi. Benzin fiyatları da gevşedi. Hafta içinde beklenen zam büyük ölçüde gündemden düştü."

GÜNCEL FİYATLAR

Henüz zamlar pompaya yansımadan önceki son fiyatlar şu şekilde:

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) Otogaz (TL/LT) İstanbul (Avrupa) 55,27 57,43 29,29 İstanbul (Anadolu) 55,09 57,25 28,69 Ankara 56,17 58,51 29,17 İzmir 56,46 58,78 29,09

Küresel gerilimlerin ardından Brent petrol fiyatlarında bir anda büyük artışlar yaşanmıştı. Türkiye'de kur farkı da eklenince zam büyük oluyor.