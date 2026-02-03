Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?
Kripto para piyasasında fiyatlar 3 Şubat 2026 Salı günü 09:54 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

3 Şubat 2026 Kripto kısa özet

Bitcoin (BTC): $78,422.70
Ethereum (ETH): $2,317.74
Toplam piyasa değeri: 2,64 trilyon $
24s toplam hacim: 3.595,900 milyar $
Saat: 09:54

3 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$78,422.70%-4.11$76.264,04$79.258,6159.13 milyar $
Ethereum (ETH)$2,317.74%-8.03$2.216,99$2.393,0638.207 milyar $

3 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Bitcoin78.541.55+2.88
PAX Altın4.899.48+8.85
Tether gold4.480.45+9.29
Ethereum2.319.04+4.65
BNB777.37+6.31

3 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Monero374.23-4.04%
ZCash287.96-2.85%
Chiliz0.04387-4.11%
Hikaye1.39-2.14%
Dash44.01-0.83%

3 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL

3 Şubat 2026 altın fiyatları

3 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,11 TL

Gram gümüş satış: 116,27 TL

3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

3 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,46 TL
Dolar satış: 43,49 TL

Euro alış: 51,34 TL
Euro satış: 51,43 TL

Sterlin alış: 59,48 TL
Sterlin satış: 59,62 TL

3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,38 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57,46 TL/LT
LPG (otogaz): 30,09 TL/LT

3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

