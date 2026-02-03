Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?
Kripto para piyasasında fiyatlar 3 Şubat 2026 Salı günü 09:54 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları aşağıdaki tabloda yer alıyor.
3 Şubat 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $78,422.70
Ethereum (ETH): $2,317.74
Toplam piyasa değeri: 2,64 trilyon $
24s toplam hacim: 3.595,900 milyar $
Saat: 09:54
3 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$78,422.70
|%-4.11
|$76.264,04
|$79.258,61
|59.13 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,317.74
|%-8.03
|$2.216,99
|$2.393,06
|38.207 milyar $
3 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Bitcoin
|78.541.55
|+2.88
|PAX Altın
|4.899.48
|+8.85
|Tether gold
|4.480.45
|+9.29
|Ethereum
|2.319.04
|+4.65
|BNB
|777.37
|+6.31
3 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Monero
|374.23
|-4.04%
|ZCash
|287.96
|-2.85%
|Chiliz
|0.04387
|-4.11%
|Hikaye
|1.39
|-2.14%
|Dash
|44.01
|-0.83%
3 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL
3 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,11 TL
Gram gümüş satış: 116,27 TL
3 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,46 TL
Dolar satış: 43,49 TL
Euro alış: 51,34 TL
Euro satış: 51,43 TL
Sterlin alış: 59,48 TL
Sterlin satış: 59,62 TL
3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,38 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57,46 TL/LT
LPG (otogaz): 30,09 TL/LT
3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri