Dün 5 bine giden gram altın az önce 7 bine göz kırptı

Yayınlanma:
Son dakika... Altın fiyatlarında ayar bozuldu. Dün 6 bin 177 liraya kadar inerek 5 bin liraya göz kırpan gram altın bugün yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 6 bin 500 lira seviyesinden işlem gören gram 7 bin liraya dayandı.

Altın ve gümüş fiyatları, 3 Şubat sabahı yükselişe geçti.

Pazartesi günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini test eden piyasalarda, kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından fiyatlar yeniden tırmanışa geçti.

GRAM VE ONS TIRMANIŞTA

2024/05/28/altin-gumus-dolar2.jpg

Geçen hafta tarihi bir yükselişle 8 bin lirayı aşan gram altın cuma günü çok sert düşmüş, düşüş bu haftanın ilk gününde de sürdü. Dün 6 bin 177 liraya kadar inerek 5 bin liraya göz kırpan gram altın bugün yeniden yükselişe geçti.

Sabah saatlerinde 6 bin 500 lira seviyesinden işlem gören gram altın yükselişe geçti. Öğle saatinde gram altın 6 bin 900 lirayı geçti.

Saat 11:45 itibarıyla ons altın da yüzde 6,09 artışla 4 bin 935 dolardan işlem görüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

