Altın ve gümüş fiyatları, 3 Şubat sabahı yükselişe geçti.

Pazartesi günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini test eden piyasalarda, kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından fiyatlar yeniden tırmanışa geçti.

GRAM VE ONS TIRMANIŞTA

Geçen hafta tarihi bir yükselişle 8 bin lirayı aşan gram altın cuma günü çok sert düşmüş, düşüş bu haftanın ilk gününde de sürdü. Dün 6 bin 177 liraya kadar inerek 5 bin liraya göz kırpan gram altın bugün yeniden yükselişe geçti.

Sabah saatlerinde 6 bin 500 lira seviyesinden işlem gören gram altın yükselişe geçti. Öğle saatinde gram altın 6 bin 900 lirayı geçti.

Saat 11:45 itibarıyla ons altın da yüzde 6,09 artışla 4 bin 935 dolardan işlem görüyor.