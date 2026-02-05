Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!

Reuters'ın son üç haftada 30 analist ve 3 borsacıyla gerçekleştirdiği ankete göre, 2026 yılı için altın fiyatı tahminlerinin medyanı ons başına 4.746,50 dolar oldu. Bu seviye, 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık tahmin olarak kayıtlara geçti.

Altın sert düştü gümüş çakıldı! Sabah şok yaşadılar

Sadece bir yıl önce aynı anketle belirlenen 2026 beklentisi 2.700 dolar düzeyindeydi.

Ekim ayındaki tahmin ise 4.275 dolar seviyesindeydi.

GoldCore CEO'su David Russell, bu durumu "On yıllardır küresel ekonomik ve jeopolitik istikrarın temelini oluşturan kurumların ve sistemlerin meşruiyeti sınanıyor" sözleriyle yorumladı.

GÜMÜŞ TAHMİNLERİNDE %60'LIK SIÇRAMA

Altındaki ralli beklentisi, gümüş tahminlerini de uçurdu. Analistler, 2026 yılında gümüşün ortalama ons başına 79,50 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Bu rakam, ekim ayındaki ankette öngörülen 50 dolar seviyesinin oldukça üzerinde.

Ancak uzmanlar, güneş paneli üretiminde gümüş kullanımının azalması ve mücevher talebindeki daralma nedeniyle gümüşte fiyat dalgalanmalarının çok sert olabileceği uyarısını yapıyor.

2026’DA YÜKSELİŞİ DESTEKLEYECEK 5 TEMEL NEDEN

Analistler, değerli metalleri destekleyen ana dinamiklerin 2026 yılında da değişmeyeceğini vurguluyor:

Goldman Sachs altında olacakları açıkladı

Jeopolitik Riskler: Küresel çatışma ortamının sürmesi.

Merkez Bankası Alımları: Dolar bağımlılığını azaltmak isteyen bankaların altın biriktirmesi.

Fed ve Siyasi Baskı: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına dair artan endişeler.

ABD Borç Krizi: Artan ABD kamu borcu ve bütçe açıkları.

Dolar Dışılaşma: Küresel ticarette doların yerine alternatif arayışlarının (de-dollarisation) hızlanması.

KRİTİK SEVİYELER TEST EDİLDİ

Altın, 29 Ocak'ta 5.600 dolara yaklaşarak tarihi zirvesini gördükten sonra, Trump'ın Fed adayı Kevin Warsh sonrası yaşanan kar satışlarıyla bir ara 4.403 dolara kadar gerilemişti.

Çarşamba günü ise yeniden 5.100 dolar bandına çıkarak 17 yılın en iyi günlük performanslarından birini sergiledi.