Altın sert düştü gümüş çakıldı! Sabah şok yaşadılar

Altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanmalar her gün şok etkisi yaratıyor. Altın, fiyatlarında yaşanan büyük ralli ve yükselişler nedeniyle dar gelirlinin yatırım aracı olmaktan uzaklaştı.

Bunun yerini gümüş aldı ancak 2025 yılında yüksek kar getiren gümüş, küçük yatırımcıyı tedirgin ediyor.

GÜMÜŞTE BÜYÜK DEĞER KAYBI

Dün yükselişe geçen altın yeni güne düşüşle başlarken asıl kayıp gümüşte yaşandı.

Piyasa hareketlerinde en çok sarsılan taraf gümüş oldu. Ons gümüş, gün içindeki işlemlerde yüzde 15’e varan devasa bir kayıpla 73,55 dolar seviyesine kadar geriledi. Sabahın ilk saatlerinde dünkü kapanışın yüzde 12,25 altında kalan gümüş, 76,80 dolarda tutunma çabası veriyor.

ONS ALTIN VE İÇ PİYASADA GRAM ALTININ DURUMU

Ons altın tarafında da benzer bir zayıflık göze çarpıyor. Gün içerisinde 4 bin 789 dolara kadar sarkan ons altın, sabah saatlerinde yüzde 1,44 kayıpla 4 bin 869 dolardan işlem gördü.

Yurt içinde ise milyonların takip ettiği gram altın, küresel düşüşten nasibini aldı. Dün 7 bin 30 lira seviyelerinde seyreden gram altın, sabah saat 07:00 sularında yüzde 1,11 oranında değer kaybederek 6 bin 831 lira seviyesine çekildi.

FED ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI TARTIŞMALARI

Fiyatlardaki bu çakılmayı engelleyen tek unsur ABD’den gelen siyasi açıklamalar oldu. ABD Başkanı Trump’ın, Fed’in faiz oranlarını indireceğine dair "pek şüphe olmadığını" söylemesi, düşüşün daha da derinleşmesini sınırladı.

Öte yandan Hazine Bakanı Bessent’in, Trump’ın bir Fed yetkilisini görevden alma yetkisine dair net bir tutum sergilememesi, kurumun bağımsızlığı üzerindeki tartışmaları alevlendirdi. Para politikası üzerindeki bu siyasi gölge ve faiz indirimi beklentileri, güvenli liman arayanların altına olan talebini dipten desteklemeyi sürdürüyor.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER VE ÇİN FAKTÖRÜ

Değerli metallerdeki sert kaybın arkasında Orta Doğu hattındaki diplomatik trafik ve Çin’in zayıf tüketim verileri de bulunuyor.

Umman’da yapılması beklenen ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmelerde pürüzlerin giderildiği ve tarafların Cuma günü masaya oturacağı bilgisi, piyasalardaki gerilimi düşürdü. Güvenli liman ihtiyacının azalmasıyla birlikte satışlar hız kazandı.

Ayrıca dünyanın en büyük altın alıcısı olan Çin’in 2025 yılına dair tüketim öngörülerindeki düşüş, talep endişelerini körükleyerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Geçtiğimiz Cuma ve Pazartesi günkü sert kayıpların ardından tepki alımlarıyla ayakta kalmaya çalışan piyasalar, yeni güne yeniden satış baskısıyla uyandı.

