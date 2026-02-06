“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler

Kaliforniya'da bir otoparkta, toz içinde ve zamanın ve vandalizmin insafına bırakılmış, neredeyse unutulmuş bir elektrikli otomobil duruyor. Bu, Çinli girişim şirketi SF Motors'un bir prototipi ve Amerikan elektrikli araç pazarına girme yönündeki iddialı ancak başarısız bir girişimin sessiz tanığı. Terk edilmiş otomobil, yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla'ya doğrudan meydan okuma planının geriye kalan neredeyse tek parçası .

Son haftalarda forum ve sosyal ağ kullanıcılarının dikkatini çeken araç, 2018'de tanıtılan SF7 konseptinin neredeyse üretim versiyonuna benziyor. O dönemde SF Motors'un büyük hedefleri vardı. Şirket, Amerikan pazarı için elektrikli otomobil üretmek amacıyla Indiana, Mishawaka'da 160 milyon dolara bir fabrika satın aldı. Aynı zamanda, prototiplerin geliştirildiği ve ABD için homologasyonun hazırlandığı Kaliforniya, Milpitas'ta bir geliştirme merkezi açıldı.

ÇİNLİ RÜYA, AMERİKAN KABUSU

Ancak sadece bir yıl sonra planlar aniden durduruldu. Resmi açıklama, değişen piyasa koşulları ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleriydi, ancak pratikte Amerikan pazarının yeni oyunculara karşı ne kadar acımasız olduğu açıkça ortaya çıktı. SF Motors kısa süre sonra geri çekildi, adını Seres olarak değiştirdi ve faaliyetlerinin bir kısmı daha sonra Çin'e ve Aito markası aracılığıyla Huawei ile iş birliğine yönlendirildi.

Kaliforniya'da terk edilmiş bir prototip, projenin hayata geçirilmeye ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Orijinal konsepte kıyasla, araç çok daha alçak profilli bir tasarıma, standart tamponlara, standart farlara ve turuncu yan sinyaller gibi ABD düzenlemelerine uyarlanmış detaylara sahip. Gövde, belirgin tekerlek kemerleri ve zarif tavan çizgisiyle sedan ve fastback crossover unsurlarını birleştiriyor. İç mekan, şu anda görünür şekilde hasar görmüş olsa da, büyük dikey bir orta ekran, dijital gösterge paneli ve beyaz deri ile ahşap kaplamaların birleşimiyle iddialı bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Teknik planlar da aynı derecede iddialıydı. SF7, dört elektrik motorlu ve toplamda 1.000 beygir gücüne kadar çıkabilen bir platform kullanacak ve yaklaşık 480 kilometre menzile sahip olacaktı. Bu, dönemin premium elektrikli SUV'larına doğrudan meydan okuyacaktı. Ancak, hiçbir zaman üretime geçmedi. Daha küçük SF5 modeli ise hayatta kaldı ve daha sonra Seres 5 ve Aito M5 olarak ortaya çıktı, ancak Amerikan rüyası tamamlanmamış kaldı.

İlginçtir ki, SF Motors'un çekilmesinin ardından Indiana'daki aynı fabrika iki farklı sahip değiştirdi ve iki kez daha iflas etti; bu da bu tür projelerin ne kadar riskli olduğunu bir kez daha vurguluyor.