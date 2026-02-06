Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi

İzmir'de öğle vakti başlayan kuvvetli sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Torbalı, Menderes, Seferihisar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Torbalı'da Mehmet Ekinci'nin (58) kullandığı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan kamyonetteki Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR İÇİN KRİTİK UYARI YAPILDI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.

Gece saatlerinden itibaren ise yağışlar Bursa ve Yalova çevrelerinde şiddetini artıracak. Yağış, Bursa'nın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Yağışlar cumartesi akşamı etkisini kaybedecek.

Güneyde ise Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak görülecek. Hatay'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞMUR GÖRÜLECEK

Doğu Anadolu'da, Tunceli, Bingöl ve Muş'un batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

ÖĞLEDEN SONRA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yarın öğle saatlerinden sonra Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kar yağışı etkisini artırırken, düşük rakımlı yerlerde kuvvetli yağmur geçişleri yaşanacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

KAYNAK: AA