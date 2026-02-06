İzmir ve Muğla'daki sel felaketinde iki feci ölüm! Biri araçta boğuldu diğeri sulara kapıldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki İZBAN alt geçidinde 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin kullandığı kamyonet biriken suda mahsur kaldı.

Alt geçitte su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine Ekinci, telefonla yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Ancak Mehmet Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Alt geçitte yaşanan can kaybına ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğü ve kriz merkezince tüm gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.

MUĞLA'DA FECİ ÖLÜM

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de sel felaketi yaşandı. Osmaniye Mahallesi’ndeki Osmaniye Deresi’nde, 42 yaşındaki belediye temizlik işçisi Zekeriya Şahin, aracıyla dereden geçerken yaşamını yitirdi. Sel sularına kapılan Şahin’in cansız bedeni, yağmur suyu aktarma borusunun altından çıkarıldı.

Şahin’in cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şahin’in, Osmaniye Mahallesi’nden Turunç Mahallesi’ne giderken olayın meydana geldiği öğrenildi.

İZMİR'İ SEL ÇOK KÖTÜ VURDU

Sağanak Torbalı’nın yanı sıra Çeşme, Menderes, Seferihisar ve kent merkezinde de etkili oldu. Pancar İZBAN durağı ve bazı iş yerlerini su bastı.

İş yeri su basan esnaf Bilgi Arsu, şunları söyledi: “Yıllar önce de İZBAN durağını ve iş yerimizi su basmıştı, yine aynı sorunu yaşadık. Pancar'da altyapı olmadığı için sular böyle oluyor. Dükkanımızı da su bastı.”

YAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDI

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde ortalama yağış miktarı 41 mm olarak ölçüldü. En çok yağış, Menderes’in Çileme Mahallesi’ne 119,3 mm olarak düştü. Torbalı’da ise 49,2 mm yağış kaydedildi.

Gece boyunca yağışların etkisini sürdüreceği, özellikle Seferihisar, Menderes ve Çeşme’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışların devam edeceği bildirildi. Dere taşkını ve su baskınları riskine karşı uyarı yapıldı.

YÜZLERCE İHBAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na 175 su baskını ihbarı geldi. Bunların 121’i ev, 21’i iş yeri, 5’i kamu binasıyla ilgiliydi. Ayrıca 5 ağaç devrilmesi ve 19 kurtarma olayı yaşandı.

Hemşehri İletişim Merkezi’ne (HİM) 558 ihbar ulaştı. Bunlar arasında 289 yol, 220 konut ve 49 iş yeri su baskını yer aldı. En çok ihbar Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Urla’dan yapıldı.

DERE TAŞMALARI

Seferihisar’ın Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet mahallelerinde yoğun su baskınları yaşandı. Menderes Gümüldür'de ekiplerin tahliye çalışmaları devam etti. Torbalı’daki olumsuzluklar nedeniyle ekip sayısı artırıldı. Menderes’te çamura saplanan bir arazöz çekiciyle kurtarıldı.