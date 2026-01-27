Kayseri'de feci ölüm: Tamirini yaptığı otobüsün altında can verdi

Yayınlanma:
Kayseri'de tamirci Cihan Altıntaş serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kayseri'de 31 yaşındaki Cihan Altıntaş, serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Acı olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir tamirhanede meydana geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ, ÜZERİNE DÜŞTÜ

Rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş, bakım için iş yerine gelen yolcu otobüsünü lifte kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, liftin arızalanması sonucu yolcu otobüsü Altıntaş'ın üzerine düştü.

bakimini-yaptigi-otobusun-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti.jpg

OTOBÜSÜN ALTINDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Altıntaş'ın otobüsün altında kaldığını gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Altıntaş, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada tedavi altına alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

