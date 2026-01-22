Mersin’de iş cinayeti! Elektrik bakımı yaparken hayatını kaybetti

Mersin’de, organize sanayi bölgesinde bulunan bir işyerinde, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Mustafa Demirci, 5 yıl önce ayrıldığı işyerine elektrik bakımı için çağrıldı.

3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi

MAKİNEDEN AŞAĞI DÜŞTÜ!

Burada üretim bölümünde elektrik kontrolü için üzerine çıktığı makineden dengesini kaybederek aşağı düşen Demirci, başından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Demirci, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demirci, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Demirci'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.









