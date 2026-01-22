3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi

Erzurum'da bir mobilya atölyesinde asgari ücretle çalışan 34 yaşındaki Serhat Kısa, iş cinayetine kurban giderek geride işitme engelli bir eş ve yine işitme engelli 3 çocuk bıraktı. Kendisi, eşi Meltem Kısa (34) ve 3 çocuğunun da işitme engelli olduğu öğrenilen Serhat Kısa'nın, tam 15 yıldır aynı atölyede asgari ücretle yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Babasının fotoğrafını kardeşleriyle birlikte sevip okşayan 11 yaşındaki Emircan Kısa'nın "Babam melek oldu" sözleri ise yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI VE SESSİZ BİR AİLE KALDI

Olay, 17 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Keresteciler Sitesi'nde mobilya üretimi yapılan atölyede meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangından yaralı olarak kurtarılan işçilerden Musa Coşkun ile Serhat Kısa kaldırıldıkları hastanede yaşam savaşını kaybetti. İki işçi 18 Ocak'ta toprağa verilirken, Serhat Kısa’nın ölümüyle eşi ve çocukları savunmasız kaldı. Cihaz sayesinde duyabilen Emircan, 5 yaşındaki Muhammet Emre ve 4 yaşındaki Mert Efe Kısa, babalarını yangında kaybettiklerine inanamıyor. Emircan Kısa, kardeşleri ile birlikte babalarının fotoğrafına sarılarak teselli bulmaya çalışıyor.

"İNŞALLAH DEVLET BÜYÜKLERİMİZ BU ÇOCUKLARI UNUTMAZ"

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan ve gelini ile torunlarına sahip çıkan babaanne Hatice Kısa (51), devletin bu mağdur çocukları unutmaması çağrısında bulundu. Oğlu Serhat'ın asgari ücretle çalıştığını vurgulayan acılı anne Hatice Kısa, ailenin dramını şu sözlerle anlattı:

"Vefat eden oğlumun eşi, kendi ve 3 çocuğu işitme engelli. Asgari ücretle çalışıyordu. 3 çocuğuna da cihaz takılı. Yapılan ameliyat sonrası sesleri duyabiliyorlar. İnşallah devlet büyüklerimiz bu çocukları unutmaz."

AİLEYE "CAN KAYBI YOK" YALANI MI SÖYLENDİ?

Olay günü yaşanan bilgi kirliliği ve aileye verilen yanıtlar ise şüpheleri artırdı. Olay anını anlatan Hatice Kısa, "Biz her şeyden habersiz evde otururken gelinin kardeşi aradı, yangının çıktığını söyledi. Biz de iş yerini aradık, önce telefon açılmadı. Israrla aramaya devam edince, 'Hiçbir can kaybı yok sadece yangın var biz de onu söndürüyoruz' diye cevap verdiler" dedi.

Anne Kısa, oğluna ulaşmaya çalıştığı o anları ise şöyle aktardı:

"Ben de oğlum Serhat'ı aradım ama telefonu önce meşgule düştü. Sonra sürekli çaldı, kapandı. Korkmaya başladım. Babasına, 'Serhat benim telefonumu açardı. Bunlar yalan söylüyorlar; Serhat'ta bir şey var. Kalk iş yerine gidelim' dedim. O arada eşim telefonundan baktı ki yangın internete, sosyal medyaya düşmüş ve yaralıları hastaneye götürmüşler."

"OĞLUM TUVALETTE KAPALI KALDI, 2.5 SAAT ÇIKARILMADI"

Acılı annenin hastane sürecine ve kurtarma çalışmalarına dair anlattıkları ise "ihmal" ihtimalini güçlendirdi. Şehir Hastanesi'ne gittiklerinde oğlunu bulamadıklarını belirten Hatice Kısa, "Birisi dedi ki en son çıkarılan yaralılar, Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Oraya gittiğimizde oğlumu getirmiş müdahale ediyorlardı. Kalp masajı yapılıyormuş, 45 dakika bekledim. Dışarıya çıkıp dediler ki geri dönmedi" ifadelerini kullandı.

Müdahalenin geciktiğini iddia eden anne, şu korkunç detayları paylaştı:

"Yangın sırasında zamanında müdahale edilseydi kurtulabilirdi. 2-2,5 saat orada kalmış çocuk. Çıkarıldığında zaten yaşamıyormuş. Yangın çıktıktan sonra can havliyle tuvalete kaçmış. Benim oğlum orada kapalı kalmış. Bu kaza ile ilgili herhangi bir kimsenin ihmali varsa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."