Denizli'de iş cinayeti! Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Denizli’nin Honaz ilçesinde devam eden bir bina inşaatında çalışan 53 yaşındaki inşaat ustası Metin Koçyiğit asansör boşluğuna düştü. Usta, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Yapımı süren 5 katlı binanın en üst katında çalışan Metin Koçyiğit, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşlarının durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Koçyiğit’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından, talihsiz ustanın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan iş kazasıyla ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAAT İŞKOLUNDA

İSİG Meclisi raporuna göre, Türkiye’de 2025 yılında en az 2105 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Her gün en az 6 işçi hayatını kaybederken, en çok işçi ölümleri inşaat sektöründe gerçekleşti. 2025'te inşaat ve yol işkolunda en az 493 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

