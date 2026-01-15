İzmir’de iş cinayeti! İnşaatın 6. katından düşerek can verdi

İzmir’de iş cinayeti! İnşaatın 6. katından düşerek can verdi
Yayınlanma:
İzmir’in Torbalı ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen 39 yaşındaki Murat Kaya hayatını kaybetti.

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Muratbey Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki inşaat işçisi Murat Kaya, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından dengesini kaybetti ve 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

6nci-kattan-dusen-insaat-iscisi-oldu-1116642-331535.jpg

6 KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdiAydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kaya’nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

