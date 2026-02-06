Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı

Etkinlikte, bir günlüğüne özel araç ve motosiklet kullanımına kısıtlama getirilirken, kent sakinleri toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşımını tercih etti.

HAVA KİRLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, etkinlik süresince 4 milyondan fazla kişi toplu taşımayı, yaklaşık 1,3 milyon kişi ise bisikleti kullandı.



Uygulama sayesinde hava kirliliğinde yüzde 69 oranında düşüş kaydedildi.

BOGOTA HAKKINDA

Bogota (1991-2000 yılları arasında Santafe de Bogota) veya resmi adıyla Bogota, Distrito Capital (Bogota, D.C), Kolombiya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Aynı zamanda Cundinamarca departmanının merkezidir.

Şehir içinde 7,9 milyon kişi nüfusu ve metropolitan alanında 9,8 milyon kişi nüfusu ile ülkenin en büyük şehri ve Güney Amerika'nın en hızlı büyüyen metropollerinden biri olup 2008'den itibaren dünyanın 36. büyük şehridir.

Bogota'nın rakımından dolayı La Paz ve Quito'dan sonra dünyanın en yüksek üçüncü başkentidir.

KAYNAK: AA