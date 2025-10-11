Kolombiya'da asma köprü turizmi dönemi

El Hayal Ekolojik Parkı'nda bulunan 162 metre uzunluğundaki Tibet Köprüsü ve 234 metre uzunluğundaki "Gökyüzüne Merdiven" olarak adlandırılan asma yapı, ziyaretçilere orman örtüsünün üzerinde yürüme hissi yaşatıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’a 'Gazze' çağrısı

MUİSCA KÜLTÜRÜ KORUNUYOR

Park, aynı zamanda İspanyol sömürge dönemi öncesinde bölgede yaşayan Muisca yerli halkının kültürel mirasını da barındırıyor. Yerlilerin barınak ve tapınak olarak kullandığı mağaralar, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk imkanı sunarken, kutsal şelale ve "Aslan Kayası" gibi doğal oluşumlar bölgenin mistik atmosferini güçlendiriyor.

El Hayal parkında bulunan bir asma köprü

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Park yöneticisi Paola Bustos, "Ziyaretçilerimizin kendilerini kartal gibi özgür hissetmelerini istiyoruz. Güvenlik bizim için öncelikli" diyerek köprülerin titizlikle planlandığını vurguladı. Bölgeye gelen turist akını, Santa Sofia'nın ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Restoran, konaklama ve el sanatları dükkanları gibi yerel işletmeler canlanırken, istihdam olanakları artıyor.

Karayipler krizi büyüyor: Kolombiya’dan ABD’ye çok net mesaj

MACERA ROTALARI DA MEVCUT

Park içinde bisiklet parkurları, gökyüzü hamakları ve dağ iniş rotaları gibi aktiviteler, macera tutkunlarına doğayla iç içe heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Guatoque Deresi ve Moniquira Nehri'nin oluşturduğu kanyon ise doğa yürüyüşü sevenler için ideal bir rota oluşturuyor.