Kolombiya'da asma köprü turizmi dönemi

Kolombiya'da asma köprü turizmi dönemi
Yayınlanma:
Kolombiya'nın Boyaca bölgesindeki Santa Sofia kasabası, etkileyici asma köprüleri ve doğal güzellikleriyle macera turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

El Hayal Ekolojik Parkı'nda bulunan 162 metre uzunluğundaki Tibet Köprüsü ve 234 metre uzunluğundaki "Gökyüzüne Merdiven" olarak adlandırılan asma yapı, ziyaretçilere orman örtüsünün üzerinde yürüme hissi yaşatıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’a 'Gazze' çağrısıKolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’a 'Gazze' çağrısı

MUİSCA KÜLTÜRÜ KORUNUYOR

Park, aynı zamanda İspanyol sömürge dönemi öncesinde bölgede yaşayan Muisca yerli halkının kültürel mirasını da barındırıyor. Yerlilerin barınak ve tapınak olarak kullandığı mağaralar, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk imkanı sunarken, kutsal şelale ve "Aslan Kayası" gibi doğal oluşumlar bölgenin mistik atmosferini güçlendiriyor.

rsw-600h-451.webp
El Hayal parkında bulunan bir asma köprü

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Park yöneticisi Paola Bustos, "Ziyaretçilerimizin kendilerini kartal gibi özgür hissetmelerini istiyoruz. Güvenlik bizim için öncelikli" diyerek köprülerin titizlikle planlandığını vurguladı. Bölgeye gelen turist akını, Santa Sofia'nın ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Restoran, konaklama ve el sanatları dükkanları gibi yerel işletmeler canlanırken, istihdam olanakları artıyor.

Karayipler krizi büyüyor: Kolombiya’dan ABD’ye çok net mesajKarayipler krizi büyüyor: Kolombiya’dan ABD’ye çok net mesaj

MACERA ROTALARI DA MEVCUT

Park içinde bisiklet parkurları, gökyüzü hamakları ve dağ iniş rotaları gibi aktiviteler, macera tutkunlarına doğayla iç içe heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Guatoque Deresi ve Moniquira Nehri'nin oluşturduğu kanyon ise doğa yürüyüşü sevenler için ideal bir rota oluşturuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Dünya
Trump'tan Gazze ateşkesi açıklaması
Trump'tan Gazze ateşkesi açıklaması
Sadece 14 yaşında! 200 farklı suçtan tutuklandı
Sadece 14 yaşında! 200 farklı suçtan tutuklandı
ABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesi
ABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesi