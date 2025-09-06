Karayipler krizi büyüyor: Kolombiya’dan ABD’ye çok net mesaj

Yayınlanma:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını eleştirerek, “ABD uluslararası hukuku ihlal ederse işbirliğimizi gözden geçiririz” dedi. 11 kişinin öldüğü gemi saldırısını “gereksiz güç kullanımı” ve “cinayet” olarak niteledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi. Ülkenin köklü gazetelerinden El Tiempo’ya göre, Petro, Washington yönetimine uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"ABD hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası hukuku umursamıyorsa, ben umursuyorum. ABD hükümeti uluslararası hukuka saygı duyarsa tüm desteğimi alır ancak ihlal ederse, işbirliğimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekecek."

Petro ayrıca, ABD’nin Venezuela’dan ayrıldığı belirtilen ve uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlediği saldırıya da tepki gösterdi. 11 kişinin öldüğü olayla ilgili olarak Petro, "gereksiz bir güç kullanıldığını" ve Kolombiya hükümetinin "cinayet sayılabilecek" bu tür eylemlere destek vermeyeceğini vurguladı.

"Büyük Kolombiya bölgesi Suriye’ye döner"

Petro, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğine açık olduğunu belirtmekle birlikte, bunun ancak uluslararası hukuka uygun biçimde yürütülebileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Petro, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada ise ABD’nin Venezuela açıklarına savaş gemisi göndermesini şu sözlerle değerlendirmişti:
"Eğer Venezuela'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördükleriniz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

