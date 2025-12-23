Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var

USPA Global tarafından yapılan açıklamada, her iki şirketin USPA Global'ın milyarlarca dolarlık spor markası ve USPA'nın (United States Polo Association ) resmi markası olan U.S. Polo Assn.'ın lisanslı ortakları olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, markanın en büyük ortaklarından biri olarak Aydınlı'nın satın alınmasının Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika genelinde 50'den fazla ülkeye erişim imkanı sağlayacağı vurgulanarak, Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya'nın, Aydınlı Grup CEO'su olarak görev yapacağı kaydedildi.

Aydınlı'nın satın alınmasıyla Saat & Saat'in, küresel hazır giyim endüstrisine girerek şirketin bölgesel portföyünü başarılı saat işinin yanında genişletmeyi hedeflediği aktarılan açıklamada, yaklaşık 450'den fazla U.S. Polo Assn. mağazası ve birden fazla markalı dijital site ile U.S. Polo Assn.'ın rekor büyümesini sürdüreceği bildirildi.

Almanlar Türk devinin bir kısmını satın aldı: Flaş Koç detayı

Açıklamada, Aydınlı'nın monobrand mağazalar, departmanlı mağazalar ve e-ticaret kanallarını kapsayan köklü bir satış ağı ve önemli büyüme potansiyeli ile şu anda bölgedeki önde gelen perakende güçlerinden biri olarak dikkat çektiğine işaret edildi.

"BİRLİKTE, PARLAK BİR GELECEĞE YOL AÇACAK GÜÇLÜ BİR TEMEL İNŞA ETTİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen USPA Global Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) J. Michael Prince, Saat & Saat Kurucusu ve CEO'su olarak Ramazan Kaya'yı, Aydınlı'yı yakın zamanda satın almasından dolayı tebrik ettiklerini belirtti.

Prince, "U.S. Polo Assn.'ın uzun vadeli bir ortağı olarak, bu stratejik geçişin küresel spor markamıza, önümüzdeki yıllarda bölge genelinde 1 milyar dolarlık perakende satışını hedefleyerek işimizi yükseltme ve genişletme fırsatı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydınlı'nın geçmiş dönem başkanı Şeref Safa'ya liderliği ve TMSF'ye yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmek istediğini aktaran Prince, "Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik." açıklamasını yaptı.

"BU DÖNÜM NOKTASI U.S. POLO ASSN. İLE ORTAK VİZYONUMUZU YANSITIYOR"

Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya da U.S. Polo Assn. ile dünyanın en dinamik perakende pazarlarından birinde varlıklarını genişletmekten ve güçlendirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu satın alma, büyümeyi hızlandırmamıza, yeteneklerimizi geliştirmemize ve hem şirketimizi hem de markayı Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'da güçlü bir sonraki aşama için konumlandırmamıza olanak tanıyor. Bu dönüm noktası, ikonik bir küresel markayı yükseltirken temsil ettiği yaşam tarzı aracılığıyla yenilik yapmaya ve ilham vermeye devam eden U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Saat & Saat ekibi, geleceği birlikte şekillendirme fırsatından enerji alıyor."

AYDINLI GRUP HAKKINDA

Polo Assn. markalarının ana lisans sahibi, 7500'ü aşan çalışanı ve 397'si Türkiye'de, 299'u yurtdışında olmak üzere 696 perakende mağazası ile Türkiye'nin moda perakendeciliği alanında lider kuruluşlarından biri olan Aydınlı Grup, dünya çapında 60'ın üzerinde ülkeye de ihracat yapıyor.