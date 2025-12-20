Almanlar Türk devinin bir kısmını satın aldı: Flaş Koç detayı

Almanya merkezli endüstriyel hizmetler şirketi Bilfinger, Türkiye’deki yeni yatırımını duyurdu. Bilfinger'in temel hedefi komşu pazarlarda konumunu güçlendirmek olurken verimlilik ve sürdürülebilirlik alanındaki stratejilerini güçlendirmeyi amaçladığı öğrenildi.

ALMANLAR TÜRK DEVİNİN BİR KISMINI SATIN ALDI

Mannheim merkezli Bilfinger, Teknokon Grubu’nun Servis & Bakım ile Endüstri birimlerini bünyesine kattığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç farklı lokasyonda faaliyet gösteren ve yıllık gelirleri çift haneli milyon euro seviyesinde olan işletmeleri kapsayan satın alma anlaşmaları dün imzalandı.

Rekabet Kurumu’nun onayının ardından işlemin 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Teknokon Grubu ise, Türkiye merkezli ve 30 yılı aşkın deneyime sahip bir endüstriyel hizmetler şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Servis ve bakım, endüstri çözümleri ve teknik hizmetler alanlarında etkin olan grup, yüksek kalite ve güvenlik standartları ile biliniyor. Üç farklı lokasyonda operasyon yürüten Teknokon, yaklaşık 1000 nitelikli çalışanı ile enerji, sanayi ve altyapı projelerine hizmet veriyor.

FLAŞ KOÇ DETAYI

Bilfinger Grubu CEO'su Thomas Schulz, "Bu satın alma, pazar konumumuzu güçlendirmek, sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlamak ve hissedarlara toplam getiri sunmak için birleşme ve devralmalardan yararlanma stratejimizle uyumludur. Yeni çalışma arkadaşlarımızı Bilfinger Ekibine katmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Öte yandan, Bilfinger ve Teknokon 2019 yılında, Ömer M. Koç'un yönetim kurulu başkanlığını yürütttüğü, Rahmi Koç, Ali Koç ve Semahat Arsel'in yünetim kurulunda bulunduğu TÜPRAŞ tarafından Türkiye’deki İzmir Rafinerisi için bakım ve onarım hizmetleri sunmak üzere anlaşma yapmışlardı.

​​​​​​​

Bilfinger’ın o dönemki Orta Doğu Başkanı ve CEO’su Ali Vezvaei, anlaşmanın şirketin bölgedeki büyüme hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etmişti.

"DEĞERLERİMİZİ KORUYORUZ”

Teknokon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erkan Engin ise şunları söyledi:

"Bilfinger ailesine katılmak, ortak güçlü yönlerimiz üzerine inşa edebileceğimiz yeni ve umut vadeden bir dönemin başlangıcıdır. İki şirketimiz de güvenlik, kalite ve güvenilirliğe büyük önem vermekte olup, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için bu değerleri korumaya çalışıyoruz."

İşlem tamamlandığında, Bilfinger, Teknokon ekibini Bilfinger Segment International bünyesindeki mevcut operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi planlanıyor. Bunun, Bilfinger'ın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki iş faaliyetleri arasında coğrafi uyum sağlaması bekleniyor.