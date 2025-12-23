İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Batı Kudüs’te düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, zirvenin Batı Kudüs’te bir otelde gerçekleştirilen İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü toplantısı çerçevesinde yapıldığı bildirildi. Heyetler arası görüşmelerin ardından Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, GKRY ve Yunanistan ile güvenlik iş birliğini derinleştirme konusunda hemfikir olduklarını bildirdi. Üç ülkenin birbirini savunmayı taahhüt ettiğini söyleyen Netanyahu, “Koalisyonumuzun sınanmayacağını umuyoruz” dedi.

Netanyahu konuşmasında İran’a da değinerek, “İran'ın son zamanlarda tatbikatlar düzenlediği biliyoruz. Bunu takip ediyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Herhangi bir eylem çok sert bir yanıtla karşılanacaktır” açıklamasında bulundu.

"TARİHSEL HAKİMİYET" VURGUSU

Yunanistan, GKRY ve İsrail üzerinde tarihsel hakimiyeti yeniden kurmak isteyenler olduğunu öne süren Netanyahu, “Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var” diye konuştu.

GKRY lideri Hristodulidis, enerji ve bağlantısallık, güvenlik ve savunma, denizcilik iş birliği, kriz hazırlığı ve sivil koruma, inovasyon ve halklar arası temaslar dahil olmak üzere çok alanda iş birliğinin olumlu seyrettiğini açıkladı. Gazze'de ileriye dönük adımları konuştuklarını bu konuda katkı vermeye hazır olduklarını söyleyen Miçotakis, GKRY'deki deniz siber güvenlik merkezinin gelecek yıl faaliyete geçeceğini ifade etti.