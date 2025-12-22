ABD'li Senatör İsrail'i bekleyen en büyük tehlikeyi açıkladı! Netanyahu bu konuyu Trump ile görüşecek!

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İsrail'e yaptığı ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Graham, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbeyi" alt edebileceğini belirtti.

Trump ile Netanyahu ne zaman görüşecek?

Graham, İran'ın balistik füze programını yeniden canlandırma çabasının Tahran'ın nükleer programı gibi "tehdit oluşturduğunu" ileri sürdü.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay sonunda ABD'ye yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşmede ele alınacak konulardan birinin de İran'ın balistik füze programı olmasının beklendiğini aktaran Graham, Tahran'ın balistik füzelerinin İsrail için "tehdit olduğunu" dile getirdi.

"BU BÜYÜK BİR TEHDİT"

İsrailli yetkililerin, Trump'ın sadece İran'ın nükleer programına odaklanarak balistik füze konusuna pek değinmediği eleştirileri sorulan Graham, "Bu değişiyor. İran'ın balistik füze üretmesine izin veremeyiz çünkü Demir Kubbe'yi alt edebilirler. Bu büyük bir tehdit" açıklamasında bulundu.

Graham, "İsrail'i zayıflatan her şey Amerika'yı da zayıflatır. İsrail harika bir müttefik. Yahudi devleti İran'dan tehdit altındayken, Amerika da İran'dan tehdit altındadır.” yorumunda bulundu.

"İSRAİL'İN HAMAS'I YOK ETMESİNE İZİN VERİLMELİ"

Graham, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini savunarak, "Onlara 60 gün verin. Silahsızlanmazlarsa, İsrail'in onları yok etmesine izin verilmelidir” dedi. Hizbullah'ın da silahsızlandırılması gerektiğini söyleyen Graham, Hizbullah'ın yok edilmesinin ABD'nin çıkarına yönelik olduğunu ifade etti.