Trump ile Netanyahu ne zaman görüşecek?

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için 29 Aralık'ta bir araya geleceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini bildirmişti. ABD ziyaretinin ne zaman yapılacağı ise açıklanmamıştı.

trump-ile-netanyahu.webp

GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

İsrail basınının aktardığına göre Netanyahu, 28 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Trump'ın, 29 Aralık'ta Netanyahu'yu Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da ağırlayacağı ifade edildi.

Haberde, Trump ve Netanyahu görüşmesinin ana gündemini, Gazze’de varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş sürecinin oluşturacağı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

