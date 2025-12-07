Tom Barrack: Erdoğan ve Netanyahu’nun sert açıklamaları sadece retorik

Tom Barrack: Erdoğan ve Netanyahu’nun sert açıklamaları sadece retorik
Yayınlanma:
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı açıklamada dikkat çeken sözlere imza attı. Türkiye ve İsrail arasındaki sert söylemlerin, ilişkilerin geleceğini belirlemeyeceğini söyleyen Barrack, Erdoğan ile Netanyahu’nun sert söylemlerine hakkında “sadece retorik” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen konferansta, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin, kullanımda olmasa dahi ABD için problem olduğunu ifade eden Barrack, “Bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Amerika darbelerin arkasında olduğunu itiraf etti! Barrack utanmadan sıkılmadan anlattıAmerika darbelerin arkasında olduğunu itiraf etti! Barrack utanmadan sıkılmadan anlattı

Barrack, kendisine yöneltilen "Türkiye Rus sisteminden tamamen kurtulmaya yaklaşıyor mu?” sorusuna ise, “Evet” yanıtını verdi.

tom-barrack2.jpg

“SADECE RETORİK”

Tom Barrack, Bloomberg’e yaptığı açıklamada ise Türkiye ve İsrail arasındaki sert söylemlerin ilişkilerin geleceğini belirlemeyeceğini kaydederek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını “sadece retorik” olarak değerlendirdi. Barrack, "Türkiye ve İsrail'in bir noktada ilişkilerini düzelteceğine" olan güvenini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu
Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu
Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı
Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı