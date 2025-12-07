Tom Barrack: Erdoğan ve Netanyahu’nun sert açıklamaları sadece retorik

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen konferansta, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin, kullanımda olmasa dahi ABD için problem olduğunu ifade eden Barrack, “Bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Barrack, kendisine yöneltilen "Türkiye Rus sisteminden tamamen kurtulmaya yaklaşıyor mu?” sorusuna ise, “Evet” yanıtını verdi.

“SADECE RETORİK”

Tom Barrack, Bloomberg’e yaptığı açıklamada ise Türkiye ve İsrail arasındaki sert söylemlerin ilişkilerin geleceğini belirlemeyeceğini kaydederek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını “sadece retorik” olarak değerlendirdi. Barrack, "Türkiye ve İsrail'in bir noktada ilişkilerini düzelteceğine" olan güvenini dile getirdi.