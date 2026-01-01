Gazeteci Murat Ağırel'e aşağılık tehdit!

Gazeteci Murat Ağırel, bir şahsın 12 yaşındaki kızı üzerinden tehdit edildiğini aktardı.

Sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajını paylaşan Ağırel, "Tespit edebildiğim kişi ve hesap bilgilerini savcılığa resmi başvurularla ilettim. Ancak iki yıldır bana diş geçiremeyen; buna rağmen çocuklarıma tecavüz edeceğini söyleyecek kadar alçalan, kendisini “Galatasaraylı” olarak tanımlayan ve anonim hesaplar arkasına saklanan bu şerefsizlerin bulunmasını talep ediyorum" diyerek yetkililere çağrı yaptı.

"BU TEHDİTLER GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

İki yıldır kendisine yönelik tehdit mesajları gönderildiğini belirten Ağırel, "Bu tehditler görmezden gelinemez" dedi.

Kendisi ve ailesini hedef gösterilen yayıncılara da seslenen gazeteci Murat Ağırel şu ifadelerle duruma isyan etti:

"Ben bu şerefsizi elbet bulacağım. Ancak sizin; sırf izlenme uğruna, reklam verenlerinize yalakalık yapmak adına gazetecileri hedef göstermeniz nedeniyle bu durumu defalarca yaşadım. Hakkım size helal değildir. Artık kendinize gelin. Haddinizi bilin.Sizleri son kez uyarıyorum. Şimdi çıkıp “kınıyoruz, mınıyoruz” gibi samimiyetsiz açıklamalar yapmayın. Yaşananlar, bizzat sizin beni yalan ve yanlış bilgilerle hedef göstermenizin bir sonucudur.

Yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını kırmızı halıyla seremonilere çıkarırken gösterdiğiniz hassasiyet, konu rengine göre mi değişiyor? Kızım ve oğlum; sizin aptal futbol tartışmalarınızın, egolarınızın ve içinizdeki çirkefliğin tarafı değildir. Yetiyorsa gücünüz bana yetsin. Çocuklarımdan uzak durun."

Gazeteci Murat Ağırel'in X paylaşımı (1 Ocak 2026)

Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: