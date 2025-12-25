Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki yağdı: Siyasetçisinden gazetecisine...

Gazeteci Barış Terkoğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Terkoğlu'nun yaptığı bir haber nedeniyle gözaltına alınmasına gazeteciler ve siyasetçilerden tepki yağdı.

GAZETECİ BARIŞ TERKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Onlar TV'de yaptığı bir haber nedeniyle gazeteci Barışterkoğlu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kaydetti.

GAZETECİNİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ YAĞDI

Halktv.com.tr yazarı gazeteci Ayşenur Arslan:

"Yeni yıla girerken iktidar 2026’dan ne beklememiz gerektiğini gösterdi.. Barış Terkoğlu belgelenmiş haberi nedeniyle gözaltına alındı."

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir:

"Gerçeğin ışığından korkanlar, çareyi yine karanlıkta arıyor. Gazeteci Barış Terkoğlu, sadece doğru haber yaptığı ve halka hakikati anlattığı için gözaltına alındı. Gazeteciliği suç sayanlara karşı Terkoğlu’nun yanındayız."

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:

"Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar’da yayımlanan bir haber videosu nedeniyle gözaltına alındı. Suçluların peşine düşmek yerine, halka gerçekleri duyurma sorumluluğunu taşıyan gazeteciler hedef alınıyor. Bu tutum, gerçekleri yazan gazetecilere açık bir gözdağıdır. Özgür basını susturma çabaları, toplumun haber alma hakkına tehdittir ve kabul edilemez."

Gazeteci Timur Soykan:

"Barış Terkoğlu doğru haber yaptığı için gözaltına alındı. Haberin doğru olduğu, mekandaki bir savcının polislere kimliğini gösterdiği ve Hakimler Savcılar Kurulu’nun inceleme başlattığı doğrulandı."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

"Memleketin başına baronları, mafyaları, çeteleri bela eden bu iktidarın şimdi de temizlik yaptığına inanacak değiliz. Niyetlerinde samimi olsalar; dünkü haberiyle bürokrasideki çürümenin boyutlarını gözler önüne seren Terkoğlu’na plaket takdim ederlerdi, az önce gözaltına aldılar! Ne yaparsanız yapın bu halk size boyun eğmez. Zulmünüz artsın ki çabuk zeval bulasınız! Gazeteci Barış Terkoğlu’nu derhal serbest bırakın!"

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen:

"Barış Terkoğlu gazetecilik yaptığı için gözaltında. Gerçek suçlarla mücadele etmek yerine suçları araştıran ve duyuran gazetecileri hedef almak kabul edilemez. Gazetecilik suç değildir!"

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür:

"Gazeteci Barış Terkoğlu, "Kütüphane' adlı gece kulübüne uyuşturucu baskınında bir savcının da orada olduğunu haber yapmıştı. Haber sonrası gözaltına alındı. Bu operasyonlarda kimlere dokunulmayacağının bundan güzel ispatı var mı? Barış'ı derhal bırakın!"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba:

"Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar’da paylaştığı bir videosu nedeniyle gözaltına alındı. Haber yapan gazeteciler gözaltına alınıyorsa ortada adalet değil, korku rejimi vardır. Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınması açık bir gözdağıdır. Gazeteciliği susturarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır."

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun:

"Gerçeği yazan gazetecileri susturamazsınız. Barış Terkoğlu’nu gözaltına almak, kirli düzenin panik halidir. Susmayacağız."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

Halktv.com.tr yazarı gazeteci Mustafa Kemal Erdemol:

"Barış (terkoğlu) yine gözaltında.. Canım kardeşim benim... Akıl mantık sınırlarını aşmış bir döneme girdik... Suçluyu, hak ihlal edeni teşhir edeni, yani Barış'ı içeri almak ne demek? elbette yanındayım onurlu kardeşim..."

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu:

"Barış Terkoğlu'nu Onlar TV'nin stüdyosundan alıp Çağlayan'a götürmüşler. Yaptığı haber bugün yapılan açıklamayla teyit edilmişti. Barış'ın yanındayız!"

Belgeselci Nebil Özgentürk:

"Barış TERKOĞLU gözaltına alındı.. Haber, söz, ses ve düşünce de şaşırdı artık! Kim hangi sözü, haberi, düşünceyi aktaracağını kestiremiyor artık!! Barış TERKOĞLU kardeşimiz gazetecilik yolcusudur.. Gazetecilik susturulamaz."

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre:

"Halka gerçekleri duyurma sorumluluğu ile işini yapan Gazeteci Barış Terkoğlu’nun bir haber videosu nedeniyle gözaltına alınması halkın haber alma özgürlüğüne bir darbedir! Gazetecileri ve muhalif görüşleri baskılarla susturmaya çalışan iktidarın anti demokratik uygulamaları kabul edilemez. Haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında susmayacağız, yılmayacağız!"

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın:

Gazeteci Sedef Kabaş:

"Basın özgürlüğü bir gazetecinin kişisel özgürlüğü değildir. Toplumun haber alma, gerçekleri öğrenme, sorma, sorgulama hakkıdır. Bir gazeteci, işini yapmaya çalışan bir gazeteci gözaltına alınıyorsa, tutuklanıyorsa, hapsediliyorsa bilin ki aslında siz halk olarak susturuluyorsunuz, gözaltına alınıyorsunuz, tutuklanıyorsunuz. Bunu böyle bilin artık. Sevgili Barış'a geçmiş olsun diliyorum ve en kısa zamanda o ve diğer bütün meslektaşlarımın özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Çünkü basın özgürlüğü demek bu ülkenin toplumunun özgür olabilmesi, haber alabilmesi, güç odaklarını sorgulayabilmesi, onları denetleyebilmesi demek."

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu:

"Gazeteci Barış Terkoğlu’nun haberini savcılık doğrulamasına rağmen Barış Terkoğlu yine de gözaltına alındı… Türkiye’de gazeteciler üzerinden topluma gözdağı vermek “olağan” hale getirildi! Alışmayın, normalleştirmeyin…"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer:

"Gazeteci Barış Terkoğlu’nun, “yalan haberi yaymak” iddiasıyla gözaltına alınması kabul edilemez. Gazetecilik soru sormaktır, gerçeği kamuoyuna taşımaktır. Beğenmediğiniz haberin karşılığı gözaltı olamaz. Kaldı ki söz konusu haberin doğru olduğu da bilinmektedir. Bu gerçeğe rağmen hukuki dayanaktan yoksun bu emri verenler de işlemi yapanlar da açıkça suç işliyorlar. Kolluk kuvvetlerinin ve yargı mensuplarının görevi iktidarı memnun etmek değildir. Şu bilinsin ki, gerçeği yazanların değil, gerçeği gizleyenlerin hesap vereceği günler yakındır!"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"Barış Terkoğlu, tüm Türkiye'nin dürüstlüğüne güven duyduğu cesur bir gazeteci. Adliyenin de cezaevinin de yolunu, sanık olarak da araştırmacı olarak da çok iyi bilir. Gazetecilik yaptığı için ve gazetecilik mesleğini ilgilendiren konularda yayıncılık yaptığı için gözaltına alınması, artık rutin haline gelen sansür ve sindirme alışkanlıklarının bir devamı. Halkın gazetecilerinin ve Barış Terkoğlu'nun yanındayız!"

Türkiye Komünist Partisi:

"Gazeteci dostumuz ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kurucu üyesi Barış Terkoğlu, yaptığı bir haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İktidarın içindeki çekişmelerden ortalığa saçılan yolsuzluk ve ahlaksızlar gizlenemez hale geldikçe, benzer gözaltı ve tutuklamalar artıyor. Barış Terkoğlu bu ülkenin onurlu bir aydını ve gazetecisi olarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdi. Onu susturmaya çalışmak yerine halkın ve çocuklarımızın yaşamını tehdit eden uyuşturucu ticaretini sonlandırın, baronları ve onları koruyup kollayanları gözaltına alın. Dostumuzu yalnız bırakmayacağız."

Yalçın Karatepe:

"“Yanıltıcı bilgiyi yaymak” iddiasıyla gözaltı işlemi artık en kullanışlı cezalandırma aracı oldu. Gazeteciyi yaptığı bir haber, yazdığı bir yazı ya da bir yorum nedeniyle gözaltına almak, toplumun bilgi alma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir. Barış Terkoğlu’na yönelik bu işlem kabul edilemez."