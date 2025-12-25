Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin ise Youtube yayını gerekçesiyle olduğu belirtildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Youtube'de uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını belirtmişti.

Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti.

Söz konusu haberin ardından Terkoğlu gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Pehlivan'ın X paylaşımında, "Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Türkiye
Ev sahibi olma hayaliniz pahalıya patlamasın! Bu tuzağa düşmeyin
Ev sahibi olma hayaliniz pahalıya patlamasın! Bu tuzağa düşmeyin
Babanın engelli çocuklarını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı! Anneden yürekleri dağlayan sözler
Babanın engelli çocuklarını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı! Anneden yürekleri dağlayan sözler