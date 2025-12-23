Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin patronu Umut Evirgen adliyeye sevk edildi

Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin patronu Umut Evirgen adliyeye sevk edildi
Son dakika... Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Kütüphane isimli gece kulübünün müdürü Yaşar Koz adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere ve gazetecilere yönelik soruşturma sürüyor.

Söz konusu operasyon kapsamında İşletmeci Umut Evirgen gözaltına alınmıştı. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıklar, Etiler’de bulunan Kütüphane adlı gece kulübünde uyuşturucu kullanıldığını öne sürmüştü. İfadelerin ardından narkotik ekipleri, Evirgen’in sahibi olduğu Kütüphane’ye narkotik köpekleriyle birlikte baskın düzenlemişti.

İKİ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Umut Evirgen ve Kütüphane isimli gece kulübünün müdürü Yaşar Koz adliyeye sevk edildi.

