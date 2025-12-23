Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Uyuşturucu bağımlılarının korkunç sayısını iktidar medyası yazdı

İktidar medyası 2025 yılı itibari ile uyuşturucu bağımlı sayısının 15 milyona çıktığını, kullanım yaşının da 12'ye kadar düştüğünü yazdı. Rakamlar korkutucu seviyeye gelirken akıllara gelen soru şu şekilde oldu: Türkiye'yi bu hale kim getirdi?

Türkiye 2002 yılının Kasım ayından bu yana AKP iktidarı tarafından yönetiliyor. Son yıllara damgasını vuran ekonomik ve toplumsal kriz had safhaya yükselirken iktidarın karnesine eksi yazacak konulardan birisi de uyuşturucu...

BARONLAR NEDEN HEDEF ALINMIYOR

Toplumsal bir sorun haline gelen ve 'beka meselesinde terör ile aynı tehlike seviyesinde' yorumlarının da yapıldığı uyuşturucu problemi, son günlerde kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü isimlere yapılan operasyonlar ile gündemde.

Muhalefet ise bu operasyonlarda asıl hedefin baronlar olduğunu ve iktidarın bilinçli bir şekilde uyuşturucu baronlarını hedef almadığı görüşünü savunuyor.

Ali Mahir Başarır AKP'li vekillerin gözünün içine baka baka sordu: Türkiye'nin Escobar'ı nerede?Türkiye'nin Escobar'ı nerede?

15 MİLYON BAĞIMLI VAR! KULLANIM YAŞI 12'LERE KADAR İNDİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Başkanı Halit Toprak'ın dikkat çeken ifadelerini paylaştı. Gamze Erdoğan imzalı haberde Halit Toprak, Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 12'lere kadar düştüğünü kaydetti. 18 yaş altında tablonun daha vahim olduğunu ifade eden Topak, "Yaptığımız araştırmalar, uyuşturucu kullanımının sanıldığı gibi duyguları bastırma amacıyla değil, büyük oranda cinsel amaçlarla kullanıldığını ortaya koyuyor. Özellikle bu işin üst gelir grubunda karşılığı olduğunu görüyoruz. Son dönemde gündeme gelen bazı isimler ve olaylar da bunun bir göstergesi. 18 yaş altına indiğimizde tablo daha da vahim. Kullanım yaşı 12’lere kadar düşmüş durumda" dedi.

GENÇ ERKEKLER YENİ NESİL ÇETELERE, GENÇ KADINLAR FUHŞA...

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Başkanı Halit Toprak, 18 yaş altı bağımlıların yüzde 90'ının kendi iradeleri dışında bu ağın içine çekildiğini söyledi:

  • "Uyuşturucu baronları ve çeteler çocukları ve gençleri önce bağımlı hâle getiriyor, ardından para kazanmak için kullanıyor. Bağımlılık geliştikten sonra bu kişilerden madde karşılığında satış yapmaları ya da istenilen yerlere madde taşıyıp teslim etmeleri isteniyor. Yani bu insanlar doğrudan suçun bir parçası hâline getiriliyor"

Toprak, genç kadınların uyuşturucu ile fuhşa zorlandıklarını, erkek çocuk ve gençlerin de yeni nesil çetelere hizmet ettirildiğini belirtti:

  • "Bu tabloyu sahada bire bir görüyoruz. Uyuşturucunun ülkeye girişinden ve dağıtımından ciddi kazanç sağlanıyor. Asıl kazancı elde edenler işin başındaki bu kişiler olurken, yoksul kesim hem bağımlı yapılıyor hem de suç örgütleri için kullanılıyor"

