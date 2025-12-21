Ali Mahir Başarır AKP'li vekillerin gözünün içine baka baka sordu: Türkiye'nin Escobar'ı nerede?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalarda bulunarak uyuşturucu operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Başarır, konuşmasında "27. dönemde bu mecliste arkadaşlarımız var. Mersin Limanı'nda, defalarca toplam 3,5 ton kokain bulundu. 8,5 milyon uyuşturucu hap bulundu.” bilgisini paylaşarak “Nerede dedik suçlular? Ne yazıktır ki, depolar kiralandı. Kiralanan depoların yerini bakana gösterdik. Bulunamadı. Gelen ülke Kolombiya, Venezuela. Gelen liman belli, uyuşturucu orada, baron yok” sözlerini sarf etti.

“TÜRKİYE’NİN ESCOBAR’I NEREDE?”

“Ama şimdi kimle uğraşıyoruz? Sanatçılarla, kulüp başkanlarıyla. Finali, finali konuşuyoruz. Bugün Getir'den daha kolay insanlar uyuşturucuya ulaşıyor. Bugün her sokakta, mahallede uyuşturucu satılıyor. Çocuklarımız tehlikede. Bir şeyi konuşmuyoruz: Baronları.” ifadelerini kullanan Başarır, AKP’li milletvekillerine “Arkadaşlar, Türkiye'nin Escobar'ı nerede? Nerede? Bunu soruyorum size ya. Nerede?” sorusunu yöneltti.

Konuşmasının devamında, “Ben söylemiyorum. İnşallah bunu da tutuklamazsınız. Ahmet Faruk Ünsal, eski milletvekiliniz. Torbacıyı yakalarsın, kuryeyi yakalarsın, sanatçıyı yakalarsın. “Baronlar nerede” diyor” diyen CHP’li Başarır, “Niye 10 yıldır bir tek baronu bu ülkede kanunun, mahkemenin önüne getirmediniz? Bunu söylediğimiz için fezlekeler geldi bize. Okul önlerinde uyuşturucu satılıyor dediğimiz için suçlandık. Bugün kulüp başkanını da sanatçıları da ifşa edin. Dosyaların gizliliği de ihlal edin. Baron nerede? Soruyorum Sayın Yıldırım. Muhalefet soruyor bunu” sözlerini sarf etti.

“BENİM İL BİNAMIN ÖNÜNDE NE İŞİ VARDI?”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 3 ay önce yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptık. 4 bin polisle." açıklamasını hatırlatan Başarır, “Vah vah. Ama ucube bir kayyum ataması kararının icrasını İstanbul ile 6 bin polisle yaptı bu adam. Ya yazık değil mi? 6 bin polis bir hafta 42 bin polis yapar. Benim il binamın önünde ne işi vardı? Etiler'in, Beyoğlu'nun, Bebek'in sokaklarında gidip ya da baronları takip etse daha iyi değil miydi? Ama bir partiye darbe yapmak, uyuşturucu partisi, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekten daha kıymetli sizin için. Bir daha soruyorum. Ne işi var 6 bin polisin İstanbul İl Merkezi'nde? Evet, maalesef ki hukuku, emniyeti, adaleti bu hale getirmişsiniz.” ifadelerini kullandı.