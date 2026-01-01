İstanbul'un 2025 su bilançosu açıklandı: Barajlar alarm veriyor

Yağmurlu havanın uzun süredir etkili olmadığı İstanbul'da baraj doluluk oranları yeni yılda da alarm vermeye devam ediyor. Megankette su kullanımının arttığını belirten İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 2025 yılı su bilançosunu paylaştı.

Günlük ortalam su tüketiminin gözle görülür bir artış olduğunu vurgulayan Başa, baraj İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının son 10 yılda en düşük seviyede olduğunu ifade etti.

İstanbul'da kar erimeden fırtına uyarısı geldi! Uzman isim tarih verdi

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 18.71

"Baraj doluluk oranımız % 18,71 olarak yeni yıla başladık" diyen Şafak Başa, "Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara tasarruf çağrısı yapan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu verileri aktardı:

"2025 yılında toplam su tüketimimiz 12.311.000 m3, GÜNLÜK ORTALAMA SU TÜKETİMİMİZ de 42.420 bin m3 arttı. Bir önceki yıla göre ARTIŞ ORANI %1,34. 2024 yılında şehre verilen toplam su miktarı 1.161.020.209 m³ iken 2025 yılında bu rakam 1.173.331.021 m³’e yükseldi. 2024 yılı şehre verilen ortalama günlük su miktarı 3.172.186 m³ iken 2025 yılında bu rakam 3.214.606 m³ oldu."