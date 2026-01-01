İstanbul'dan kar tatili haberi geldi! Şile'de eğitime ara verildi

İstanbul'dan kar tatili haberi geldi! Şile'de eğitime ara verildi
Yayınlanma:
İstanbul'un Şile ilçesinde etkili soğuk havanın ardından ortaya çıkabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildi.

Yeni yıla yıllar sonra ilk defa kar yağışıyla giren İstanbul'da ilk kar tatili haberi geldi. Yer yer kar yağışının etkili olduğu Şile'de eğitime bir gün süreyle ara verildi.

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

1680197956946-kar-tatili-001.jpg

İstanbul'da kar erimeden fırtına uyarısı geldi! Uzman isim tarih verdiİstanbul'da kar erimeden fırtına uyarısı geldi! Uzman isim tarih verdi

Yeni yılda kar yurdu etkisi altına aldı: Onlarca ilde eğitime ara verildiYeni yılda kar yurdu etkisi altına aldı: Onlarca ilde eğitime ara verildi

FIRTINA UYARISI YAPILMIŞTI

İstanbul için AKOM tarafından fırtına uyarısı yapılmıştı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, yarından itibaren sıcaklıkların yükseleceğini ve cumartesi günü fırtınanın etkili olacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

