BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!

Başlıca büyüme faktörleri iç tüketim, özel yatırımlar ve istikrarlı bir mali politikadır.

Vergi sistemindeki reformlar ve yabancı yatırımcılara yönelik teşvikler, elverişli bir iş ortamına katkıda bulunuyor.

Times of India gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi hükümeti yıllık açıklamasında, Hindistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının 2030 yılında 7,3 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

Hindistan ekonomisi , temmuz-eylül dönemini kapsayan ikinci mali çeyrekte, bir önceki yıla göre %8,2 gibi yüksek bir büyüme oranı kaydederek büyük ekonomiler arasında en yüksek büyümeyi gösterdi.

Güçlü iç tüketim ve özel yatırımlardaki artış , büyümenin temel itici güçleridir ve analistler, istikrarlı mali politika ve kredi akışlarındaki büyümenin şirketlerin üretimi genişletmesine ve istihdamı artırmasına olanak sağladığını, bunun da ekonomik ivmeyi daha da güçlendirdiğini belirtiyor.

HİNDİSTAN BİR DİZİ REFORMU HAYATA GEÇİRDİ

Geçtiğimiz yıl, Hindistan hükümeti, vergi sistemindeki iyileştirmeler ve yabancı yatırımcılara yönelik teşvikler de dahil olmak üzere, iş yapmayı kolaylaştıran bir dizi reformu hayata geçirdi .

Bu önlemler, özellikle yüksek katma değerli sektörler için büyük önem taşıyan uzun vadeli yatırım ve teknolojik gelişmeye elverişli bir ortam yaratmıştır.

Uluslararası finans kuruluşları iyimserliği teyit ediyor; Dünya Bankası Hindistan'ın 2026'da %6,5'lik bir ekonomik büyüme göstereceğini öngörürken, Moody's %6,4 ila %6,5 arasında bir büyüme tahmininde bulunuyor ve IMF ile OECD önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir büyüme öngörüyor.