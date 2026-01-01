BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Yayınlanma:
Üçüncü dünya gücü uyanıyor: Bu BRICS ülkesinin ekonomisi hızla büyüyor, 2030 yılına kadar GSYİH'sının 7,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Başlıca büyüme faktörleri iç tüketim, özel yatırımlar ve istikrarlı bir mali politikadır.

Vergi sistemindeki reformlar ve yabancı yatırımcılara yönelik teşvikler, elverişli bir iş ortamına katkıda bulunuyor.

Times of India gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi hükümeti yıllık açıklamasında, Hindistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının 2030 yılında 7,3 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

2023-08-22t175710z-1707725400-rc25t2asvhfx-rtrmadp-3-brics-summit.jpg

Hindistan ekonomisi , temmuz-eylül dönemini kapsayan ikinci mali çeyrekte, bir önceki yıla göre %8,2 gibi yüksek bir büyüme oranı kaydederek büyük ekonomiler arasında en yüksek büyümeyi gösterdi.

0utk9kpturbxy84mwm4yzzjogvjztzlnzkyntazn2y4zjaznzu0ymjhyy5qcgerkwlnaxya3gabotaf.webp

Güçlü iç tüketim ve özel yatırımlardaki artış , büyümenin temel itici güçleridir ve analistler, istikrarlı mali politika ve kredi akışlarındaki büyümenin şirketlerin üretimi genişletmesine ve istihdamı artırmasına olanak sağladığını, bunun da ekonomik ivmeyi daha da güçlendirdiğini belirtiyor.

HİNDİSTAN BİR DİZİ REFORMU HAYATA GEÇİRDİ

Geçtiğimiz yıl, Hindistan hükümeti, vergi sistemindeki iyileştirmeler ve yabancı yatırımcılara yönelik teşvikler de dahil olmak üzere, iş yapmayı kolaylaştıran bir dizi reformu hayata geçirdi .

xb2k9kpturbxy9jngfmzjgzmwy5ywq0y2e1mjjimzjkmtfiymmznwewny5qcgerkwlna1ia3gabotaf.webp

Bu önlemler, özellikle yüksek katma değerli sektörler için büyük önem taşıyan uzun vadeli yatırım ve teknolojik gelişmeye elverişli bir ortam yaratmıştır.

Uluslararası finans kuruluşları iyimserliği teyit ediyor; Dünya Bankası Hindistan'ın 2026'da %6,5'lik bir ekonomik büyüme göstereceğini öngörürken, Moody's %6,4 ila %6,5 arasında bir büyüme tahmininde bulunuyor ve IMF ile OECD önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir büyüme öngörüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Ekonomi
Çinlilerin bir sonraki hedefi Le Mans 24 saat yarışı
Çinlilerin bir sonraki hedefi Le Mans 24 saat yarışı
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdi
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdi