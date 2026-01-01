Halep'te IŞİD saldırısı! 1 polis öldü

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda, 1 polis yaşamını yitirdi, 2 polis de yaralandı.

Suriye'de terör örgütü IŞİD, yılbaşı gecesi Halep'te saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis ise yaralandı.

Saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren teröristin IŞİD üyesi olduğunu duyurdu. Bakanlık, terör örgütünün kiliseler ile sivil toplanma alanlarını hedef alan saldırılar planladığını bildirdi.

"İNTİHAR EYLEMLERİ" PLANLANIYOR

Açıklamada, IŞİD'in yılbaşı kutlamaları kapsamında Halep başta olmak üzere bazı vilayetlerde kiliseleri ve sivil kalabalıkları hedef alan "intihar eylemleri" planladığına dair istihbarat alındığı, bunun üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

IŞİD'li terörist 'cihat emri' bekliyormuş: İlk öldüreceği kişileri açıklamışIŞİD'li terörist 'cihat emri' bekliyormuş: İlk öldüreceği kişileri açıklamış

Açıklamaya göre Halep’in Bab al-Faraj semtinde görevli bir polis şüphelendiği kişiyi durdurdu. IŞİD bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli, sorgulama sırasında ateş açarak bir polisin ölümüne yol açtı. Olayda iki polis de yaralandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

