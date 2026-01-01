Yeni yıla facia ile başladılar: Tarihi kilise alev alev yandı

Hollandalılar, 2026 yılına tarihi Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangınla başladı. Başkent Amsterdam'daki tarihi kilise saatler süren yangın nedeniyle küle dönerken, çok sayıda ev tahliye edildi.

TARİHİ KİLİSE YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Amsterdam'da çeşitli cemaat ve kuruluşların etkinlikleri için kullandığı 1872 yapımı tarihi kilisede yerel saatle 01.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım ve yanan parçalar çevreye savrulurken kilise çevresindeki çok sayıda konut tahliye edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin güvenliği için Vondelstraat ile Amstelveenseweg arasındaki yaklaşık 90 hanede elektrik kesilirken, duman nedeniyle çevre sakinlerinin evlerine dönmemeleri tavsiye edildi.

ALEVLER 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın yerel saatle 13.05 sularında kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına Hollanda Donanması, ülkenin en büyük vinciyle müdahale etti.

Bölgede oturanların yerel saatle 15.00 sularında evlerine dönmelerine izin verildi. Yetkililer, bölgedeki elektrik kesintisinin en az 4 saat daha süreceğini bildirdi.

Tahliye edilenler barınma merkezlerine alındı. Yangının kilisenin çatısına yayılması sonucu çatıdan parçalar koptu.

EVLERİN TAHLİYESİNE NEDEN OLAN YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının sebebine ilişkin bilgi verilmedi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde yapılan incelemede yetkililer, kilisenin duvarlarının ayakta kaldığını ve daha fazla çökmenin beklenmediğini aktardı.