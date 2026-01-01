İsviçre'de yılbaşı eğlencesinde patlama: Çok sayıda ölü var

Yayınlanma:
İsviçre'de lüks Alp kayak merkezi kasabası Crans Montana'da bir barda patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da şiddetli bir patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre patlama, 1 Ocak 2026 gece yarısından sonra, saat 01.30 sularında "Le Constellation" adlı iki katlı barda yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından binada büyük bir yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yetkililer, patlamada can kayıplarının olduğunu doğrularken, görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan sağlık görevlilerinin aktardığına göre ölü ve yaralı sayısı yüksek.

Patlamanın barın içindeki bir konser sırasında kullanılan piroteknik (havai fişek/ışık oyunları) malzemelerin kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıntılar gelilyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Türkiye
İstanbul trafiğinde tarihi boşluk: Yüzde 90'dan yüzde 2'ye
İstanbul trafiğinde tarihi boşluk: Yüzde 90'dan yüzde 2'ye
152 cana mezar olan Palmiye Sitesi davasında yeni gelişme: 3 kamu görevlisi yargılanacak
152 cana mezar olan Palmiye Sitesi davasında yeni gelişme: 3 kamu görevlisi yargılanacak
İsrail'den Gazze'ye gıda ambargosu! Yasakladılar
İsrail'den Gazze'ye gıda ambargosu! Yasakladılar