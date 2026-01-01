İsviçre'de yılbaşı eğlencesinde patlama: Çok sayıda ölü var

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da şiddetli bir patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre patlama, 1 Ocak 2026 gece yarısından sonra, saat 01.30 sularında "Le Constellation" adlı iki katlı barda yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından binada büyük bir yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yetkililer, patlamada can kayıplarının olduğunu doğrularken, görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan sağlık görevlilerinin aktardığına göre ölü ve yaralı sayısı yüksek.

Patlamanın barın içindeki bir konser sırasında kullanılan piroteknik (havai fişek/ışık oyunları) malzemelerin kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.