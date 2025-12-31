Son dakika! THY ve AJet duyurdu: 1 Ocak'ta 114 uçuş iptal edildi

Son dakika! THY ve AJet duyurdu: 1 Ocak'ta 114 uçuş iptal edildi
Yayınlanma:
Türk Hava Yolları ve AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğu bölgelerine planlanan bazı uçuşların 1 Ocak'ta karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Yeni yılla birlikte etkisini göstermeye başlayan olumsuz hava koşulları hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yılbaşına girmeye dakikalar kala THY ve eski adı Anadolu Jet olan AJet, bir son dakika değişikliği ile planlan bazı seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları ve AJet, olumsuz hava koşullarından dolayı Doğu bölgelerine bazı uçuşların 1 Ocak'ta karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Havayollarından art arda sefer iptalleri: Yoğun kar uçuşları da vurduHavayollarından art arda sefer iptalleri: Yoğun kar uçuşları da vurdu

THY: 50 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerini kaydetti.

AJET 64 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki uçuşların iptal edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Türkiye
Türkiye yeni yıla girdi: İstiklal Meydanı doldu taştı
Türkiye yeni yıla girdi: İstiklal Meydanı doldu taştı
Bakan Yerlikaya'dan şehit Koçyiğit'in ailesine taziye ziyareti
Bakan Yerlikaya'dan şehit Koçyiğit'in ailesine taziye ziyareti
CHP'liler 2026'yı tutuklu başkanlarıyla karşılıyor: İmamoğlu dahil CHP'li başkanlar yeni yıla Silivri'de girecek!
CHP'liler 2026'yı tutuklu başkanlarıyla karşılıyor: İmamoğlu dahil CHP'li başkanlar yeni yıla Silivri'de girecek!