Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası, yıllık en fazla ekmek tüketen ülkeleri sıraladı. Açıklanan verilere göre Türkiye, 199,6 kilogram kişi başına yıllık ekmek tüketimiyle ilk sırada yer aldı. Listenin en son sırasında ise, 1,75 kilogram ekmek tüketimiyle Hindistan yer aldı.

Türkiye, kişi başına düşen yıllık ekmek tüketiminde, dünya genelinde zirveye yerleşti. Türkiye, kişi başına yıllık ekmek tüketimi sıralamasında 199,6 kilogramla ilk sırada yer alırken Sırbistan, 135 kilogramla ikinci sıraya yerleşti. Sırbistan’ı 131,10 kilogramla Bulgaristan takip ederken Ukrayna, 88 kilogramla 4. sırada yer aldı.

ekmek2.jpg

LİSTENİN SONUNDA HİNDİSTAN VAR!

Kıbrıs 74 kilogramla listenin beşinci sırasında yer alırken Kıbrıs’ı sırayla Arjantin (72 kg), Yunanistan (70 kg), Danimarka (70 kg), Polonya (70 kg) ve Portekiz (70 kg) takip etti. 37 ülkenin sıralandığı listede en son sırada, yıllık 1,75 kilogramla Hindistan yer aldı.

2025 yılında küresel ölçekte ekmek üretiminden elde edilen gelirin, yıllık yüzde 6,25’lik büyümeyle 533,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

YILLIK KİŞİ BAŞINA EKMEK TÜKETİMİ LİSTESİ!

1. Türkiye: 199,60 kg

2. Sırbistan: 135,00 kg

3. Bulgaristan: 131,10 kg

4. Ukrayna: 88,00 kg

5. Kıbrıs: 74,00 kg

6. Arjantin: 72,00 kg

7. Yunanistan: 70,00 kg

8. Danimarka: 70,00 kg

9. Polonya: 70,00 kg

10. Portekiz: 70,00 kg

11. İrlanda: 68,00 kg

12. Hollanda: 60,00 kg

13. Macaristan: 60,00 kg

14. Almanya: 57,00 kg

15. Lüksemburg: 55,00 kg

16. Finlandiya: 55,00 kg

17. Rusya: 54,00 kg

18. İsveç: 54,00 kg

19. Norveç: 52,00 kg

20. Fransa: 50,00 kg

21. İsviçre: 48,00 kg

22. Belçika: 47,00 kg

23. Avusturya: 46,00 kg

24. İspanya: 46,00 kg

25. İtalya: 44,00 kg

26. Suudi Arabistan: 39,00 kg

27. Slovenya: 39,00 kg

28. İngiltere: 37,00 kg

29. Meksika: 33,50 kg

30. Japonya: 28,30 kg

31. Güney Afrika: 25,80 kg

32. ABD: 17,00 kg

33. Çin: 5,83 kg

34. Endonezya: 4,70 kg

35. Brezilya: 2,88 kg

36. Nijerya: 2,26 kg

37. Hindistan: 1,75 kg

