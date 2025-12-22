Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti

Dünya Bankası, yıllık en fazla ekmek tüketen ülkeleri sıraladı. Açıklanan verilere göre Türkiye, 199,6 kilogram kişi başına yıllık ekmek tüketimiyle ilk sırada yer aldı. Listenin en son sırasında ise, 1,75 kilogram ekmek tüketimiyle Hindistan yer aldı.