102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak

102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Yayınlanma:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görev yapan 102 yaşındaki Başçavuş Luhembwe Alfani, 78 yıllık kesintisiz hizmetiyle şaşkınlık yarattı. Normal şartlarda 1975 yılında emekli olması gereken Alfani, ülkedeki "emeklilik sistemi krizi"nin yaşayan bir sembolü haline geldi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, 102 yaşındaki 1. Başçavuş Luhembwe Alfani'nin halen aktif görevde olduğunu ve orduya tam 78 yılını verdiğini açıkladı. Yaşıtlarının çoktan "eski tüfek" veya "gazi" olarak köşesine çekildiği bir dönemde Alfani, her sabah askeri üniformasını giyerek mesaiye başlamaya devam ediyor.

SAVUNMA BAKANINDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Tshopo eyaletinin başkenti Kisangani'de görev yapan asırlık asker, bölgeyi ziyaret eden Savunma Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita tarafından kabul edildi. Bakanlık kaynaklarına göre, disiplin, fiziksel güç ve fedakarlık gerektiren bu meslekte yıllanmış olan Alfani ile Bakan arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

49058440-bbad-11f0-b372-073abfdb.jpg

Bakan Muadiamvita, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu adam cesaretin, disiplinin ve vatana adanmışlığın yaşayan bir anıtıdır. Cumhuriyetin takdirini hak ediyor" ifadelerini kullandı ve Başçavuş Alfani’ye yakın zamanda "vatana sadakat madalyası" takılacağı sözünü verdi.

19ef60e0-bbad-11f0-b372-073abfdb.jpg

KAHRAMANLIK MI GELECEK KAYGISI MI?

Alfani'nin hikayesi ilk bakışta bir kahramanlık destanı gibi görünse de, ülkedeki bürokratik gerçekleri de gözler önüne seriyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti yasalarına göre, Alfani'nin rütbesindeki bir askerin 50 yaşında emekli olması gerekiyordu. Bu da onun, eski diktatör Mobutu Sese Seko döneminde, yani 1975 yılında emekliye ayrılmış olması gerektiği anlamına geliyor.

Ancak ülkede kamu çalışanları arasında yaygın bir sorun var: Emekli maaşlarının ödenmemesi veya aksaması korkusu. 2022 yılında Kamu Hizmetleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; yaşları 70, 80, 90 ve hatta 100'ü bulan yaklaşık 400.000 devlet memuru, emeklilik haklarını ve tazminatlarını garanti altına alacak resmi bir düzenlemeyi bekledikleri için halen kadrolarda yer işgal ediyor. 102 yaşındaki Başçavuş Alfani'nin de bu "mecburi çalışanlar" ordusunun bir parçası olabileceği düşünülüyor.

45743ca0-bbac-11f0-ba75-093eca1a.jpg

TARİHE TANIKLIK ETTİ

Savunma Bakanlığı verilerine göre orduya İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından katılan Alfani, Kongo’nun çalkantılı tarihine bizzat şahitlik etti. 1960'lardaki bağımsızlık sonrası çatışmaları, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başındaki I. ve II. Kongo Savaşlarını gördü.

Afrika'daki 30 yıllık savaş bitince Trump gözünü hem nobele hem de madenlere diktiAfrika'daki 30 yıllık savaş bitince Trump gözünü hem nobele hem de madenlere dikti

Uzmanlar, ülkenin doğusunda şu an devam eden çatışmalara fiziksel olarak katılacak gücü kalmasa da, Alfani'nin askeri hafızasının canlı bir tarih kitabı niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Dünya
Call of Duty efsanesini yaratan isim feci kazada öldü
Call of Duty efsanesini yaratan isim feci kazada öldü
Dünyaca ünlü komedyen Batı'nın iki yüzlülüğünü tek cümlede anlattı
Dünyaca ünlü komedyen Batı'nın iki yüzlülüğünü tek cümlede anlattı