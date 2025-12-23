102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, 102 yaşındaki 1. Başçavuş Luhembwe Alfani'nin halen aktif görevde olduğunu ve orduya tam 78 yılını verdiğini açıkladı. Yaşıtlarının çoktan "eski tüfek" veya "gazi" olarak köşesine çekildiği bir dönemde Alfani, her sabah askeri üniformasını giyerek mesaiye başlamaya devam ediyor.

SAVUNMA BAKANINDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Tshopo eyaletinin başkenti Kisangani'de görev yapan asırlık asker, bölgeyi ziyaret eden Savunma Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita tarafından kabul edildi. Bakanlık kaynaklarına göre, disiplin, fiziksel güç ve fedakarlık gerektiren bu meslekte yıllanmış olan Alfani ile Bakan arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

Bakan Muadiamvita, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu adam cesaretin, disiplinin ve vatana adanmışlığın yaşayan bir anıtıdır. Cumhuriyetin takdirini hak ediyor" ifadelerini kullandı ve Başçavuş Alfani’ye yakın zamanda "vatana sadakat madalyası" takılacağı sözünü verdi.

KAHRAMANLIK MI GELECEK KAYGISI MI?

Alfani'nin hikayesi ilk bakışta bir kahramanlık destanı gibi görünse de, ülkedeki bürokratik gerçekleri de gözler önüne seriyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti yasalarına göre, Alfani'nin rütbesindeki bir askerin 50 yaşında emekli olması gerekiyordu. Bu da onun, eski diktatör Mobutu Sese Seko döneminde, yani 1975 yılında emekliye ayrılmış olması gerektiği anlamına geliyor.

Ancak ülkede kamu çalışanları arasında yaygın bir sorun var: Emekli maaşlarının ödenmemesi veya aksaması korkusu. 2022 yılında Kamu Hizmetleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; yaşları 70, 80, 90 ve hatta 100'ü bulan yaklaşık 400.000 devlet memuru, emeklilik haklarını ve tazminatlarını garanti altına alacak resmi bir düzenlemeyi bekledikleri için halen kadrolarda yer işgal ediyor. 102 yaşındaki Başçavuş Alfani'nin de bu "mecburi çalışanlar" ordusunun bir parçası olabileceği düşünülüyor.

TARİHE TANIKLIK ETTİ

Savunma Bakanlığı verilerine göre orduya İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından katılan Alfani, Kongo’nun çalkantılı tarihine bizzat şahitlik etti. 1960'lardaki bağımsızlık sonrası çatışmaları, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başındaki I. ve II. Kongo Savaşlarını gördü.

Uzmanlar, ülkenin doğusunda şu an devam eden çatışmalara fiziksel olarak katılacak gücü kalmasa da, Alfani'nin askeri hafızasının canlı bir tarih kitabı niteliğinde olduğunu belirtiyor.