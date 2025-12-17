Suriye’de 14 yıl sonra ilk kez Noel hazırlıkları yapıldı

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde yaşayan Hristiyanlar, 14 yıl süren iç savaşın ardından ilk kez Noel hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar kapsamında, İdlib’in batısındaki Kıniyye köyünde bulunan Mar Yusuf Kilisesi Manastırı’nın avlusunda düzenlemeler yapıldı.

Köy sakinleri, uzun yıllar süren çatışmalar ve göç nedeniyle kesintiye uğrayan Noel geleneklerini yeniden yaşatmak amacıyla sokakları, evleri ve mahalle girişlerini ışıklandırarak süsledi. Yapılan hazırlıkların, bölgede kalan Hristiyanlar için hem dini hem de sembolik bir anlam taşıdığı belirtildi.

Uzun yıllar sonra gerçekleştirilen Noel hazırlıkları, savaşın ardından bölgede sosyal ve kültürel yaşamın yeniden canlanmaya başladığına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.