Eski güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu

Suriye resmi haber ajansı SANA, İdlib’e bağlı Maaret Numan kentinde bulunan eski “Devlet Güvenliği Merkezi” binasında toplu mezar tespit edildiğini duyurdu.

Haberle birlikte yayımlanan fotoğraflarda, metruk haldeki bina içerisinde ve çevresinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurlar yer aldı. Yetkililer, mezarda bulunan kalıntılara ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Suriye makamları, yaklaşık iki hafta önce de Halep kırsalında bir başka toplu mezarın bulunduğunu açıklamıştı.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin farklı bölgelerinde, güvenlik merkezleri ve askeri tesislerde toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği belirtiliyor.