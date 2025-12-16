'Sosyal uyum' hedefiyle iltica başvuruları azaltılacak

Yayınlanma:
İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, hükümetin ülkedeki iltica başvurularının sayısını düşürmeyi hedeflediğini, mevcut rakamların "sosyal uyumda bozulma" riskine yol açabileceğini belirtti. Ülkeye 2024 yılında 18 bin 500 sığınmacı katıldı.

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, hükümetin iltica başvurularını azaltmayı hedeflediğini ve mevcut rakamların “sosyal uyumda bozulma” riski taşıdığını açıkladı.

The Irish Times gazetesinin Inside Politics podcastine konuşan O'Callaghan, 2024 yılında ülkeye yaklaşık 18 bin 500 sığınmacının geldiğini anımsatarak, bu sayının “olağanüstü derecede yüksek” olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Mevcut durumun sürmesi halinde barınma ve kamu hizmetleri üzerinde ciddi baskı oluşacağını kaydeden O'Callaghan, sokaklarda daha fazla çadır görülmesinin, hükümetin süreci kontrol edemediği izlenimi yaratabileceğini aktardı.

Erdoğan Suriye'ye geri dönenlerin sayısını açıkladıErdoğan Suriye'ye geri dönenlerin sayısını açıkladı

İltica başvuruları için net sayı açıklamaktan kaçınan O'Callaghan, iltica sisteminin esas olarak savaş ve zulümden kaçanlar için işletilmesi gerektiğinin altını çizdi. İrlandalı Bakan, çalışmak amacıyla ülkeye gelmek isteyenler için farklı ve yasal başvuru yolları bulunduğunu ifade etti.

O'Callaghan ayrıca, İngilizce eğitimi almak için ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Geçen yıl bu kapsamda yaklaşık 60 bin yabancı öğrencinin İrlanda’ya giriş yaptığını aktaran Bakan, bu sistemin zaman zaman çalışma amacıyla da kullanıldığına dikkat çekti.

Avustralya sığınmacıları o ülkeye gönderecekAvustralya sığınmacıları o ülkeye gönderecek

İrlanda'nın nüfusunun yıllık yaklaşık yüzde 1,6 oranında arttığını anımsatan O'Callaghan, bu artış hızının konut ve kamu hizmetleri üzerinde önemli baskılar oluşturduğunun altını çizdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

