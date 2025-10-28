Avustralya sığınmacıları o ülkeye gönderecek

Avustralya hükümeti, ülkede kalmasına izin verilmeyen ancak kendi ülkelerine de geri gönderilemeyen hükümlü sığınmacıların Pasifik’teki Nauru Adası’na transferine başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Tony Burke, ABC News’e yaptığı açıklamada, 24 Ekim’de ilk grubun Nauru’ya gönderildiğini ve bu bilginin Nauru yönetimi tarafından da doğrulandığını bildirdi.

BBC’nin haberine göre, iki ülke arasındaki yeni anlaşma, Avustralya’da cezasını tamamlayan ve ardından Yüksek Mahkeme kararıyla salıverilen yaklaşık 358 sığınmacının Nauru’ya transfer edilmesini mümkün kılıyor. Ancak şu ana kadar kaç kişinin gönderildiği açıklanmadı.

“ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE YERLEŞTİRME”

Avustralya Yüksek Mahkemesi, 2023 yılında aldığı kararda, vatandaş olmayan ve ülkelerine geri gönderilemeyen kişilerin süresiz gözaltında tutulmasının yasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Bu kararın ardından serbest bırakılan sığınmacıların ülkede kalmasına yönelik tartışmalar sürerken, hükümetin “üçüncü ülkeye yerleştirme” uygulamasını yeniden devreye aldığı belirtiliyor.

Hükümetin, bu karar kapsamında serbest bırakılan kişileri kabul etmesi karşılığında, Nauru'ya 408 milyon Avustralya doları ödeyeceğine ilişkin anlaşma yaptığı belirtilmişti.

Başbakan Anthony Albanese hükümeti ise anlaşmanın ayrıntılarını kamuoyuna yeteri kadar paylaşmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

NAURU GÖZALTI MERKEZİ

Nauru Gözaltı Merkezi, Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinin kapatılmasının ardından Avustralya'nın tek açık deniz gözaltı merkezi konumunda bulunuyor. Avustralya, bugüne kadar Ada'da "yasa dışı şekilde gözaltına aldığı" çok sayıda kişiye tazminat ödemek zorunda kaldı.

Nauru ve Avustralya, 2021'de Pasifik ada devletinde (Nauru) "gözaltı merkezinin" kalıcı olmasını taahhüt eden bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Avustralya'nın göç politikası, Avustralya'ya ulaşmaya çalışan ya da denizde yakalanan sığınmacıların gözaltı merkezlerine gönderilmesini gerektiriyor.

İnsan hakları örgütleri, Avustralya'nın mültecilere yönelik muamelesini ve gözaltı merkezlerindeki koşulları kınarken, Avustralya, bunun tehlikeli deniz yolculuklarını önlemede etkili olabileceğini savunuyor.