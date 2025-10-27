17 göçmenin hayatını kaybettiği faciada 17 gözaltı!

Muğla'da 4 Ekim günü saat 01.06'da meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarındaki Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede olduğunu bildirirerek yardım talebinde bulundu.

AFGAN KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi. Yardım talebini yapan Afganistan uyruklu kaçak göçmen, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Afgan göçmen ifadesinde, Bodrum Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alıp battığını, botta toplam 19 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığı anlattı.

Milas'ta kaçak göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı

Bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi.

17 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1'i göçmen kaçakçısı ve 16'sı kaçak göçmen olmak üzere 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batmıştı: Ölü sayısı 14'e çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı bulunan 17 şüpheli tespit edildi. Muğla merkezli eş zamanlı 4 ilde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.