Milas'ta kaçak göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ekim sabahı saat 09.35'te, Milas'a bağlı Kazıklı Koyu'nda bir grup kaçak göçmen bulunduğu yönünde bir ihbar aldı. İhbar üzerine derhal harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede bir operasyon başlattı.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ORTAK ÇALIŞTI

Operasyona Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Yapılan ortak çalışma neticesinde, kara üzerinde tespit edilen ve aralarında 33 çocuğun da bulunduğu toplam 74 kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve diğer yasal işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları ve nasıl organize olduklarına dair soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.