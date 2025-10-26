Milas'ta kaçak göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı

Milas'ta kaçak göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Muğla'nın Milas ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı değerlendirilen 74 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan grubun neredeyse yarısının çocuk olması dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ekim sabahı saat 09.35'te, Milas'a bağlı Kazıklı Koyu'nda bir grup kaçak göçmen bulunduğu yönünde bir ihbar aldı. İhbar üzerine derhal harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede bir operasyon başlattı.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ORTAK ÇALIŞTI

Operasyona Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Yapılan ortak çalışma neticesinde, kara üzerinde tespit edilen ve aralarında 33 çocuğun da bulunduğu toplam 74 kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve diğer yasal işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları ve nasıl organize olduklarına dair soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Türkiye
5 günlük arama acı bitti: Kayıp İrlandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı
5 günlük arama acı bitti: Kayıp İrlandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı
Balıkesir'de sır dolu ölüm: Cansız bedeni denizden çıktı
Balıkesir'de sır dolu ölüm: Cansız bedeni denizden çıktı
PKK Türkiye'den çekildikten sonra 'Af değil bize özel yasa istiyoruz' dedi!
PKK Türkiye'den çekildikten sonra 'Af değil bize özel yasa istiyoruz' dedi!