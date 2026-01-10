Bin yıllık gelenek 'Koleda' yağmur altında kutlandı

Bin yıllık gelenek 'Koleda' yağmur altında kutlandı
Yayınlanma:
Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' olumsuz hava koşullarına rağmen coşku içinde kutlandı. Maske takıp yüzünü boyayanlar Koleda’nın vazgeçilmezi olan evlerin camlarına vurup kabak tatlısı isteme ritüelini gerçekleştirdi.

Balkan geleneği 'Koleda' Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, yağmura rağmen büyük bir coşku ile kutlandı.

Beyaz örtülere bürünen, maske takıp yüzlerini boyayan kişiler, yağmur yağmasına aldırmadan Koleda geleneğinin ayrılmaz bir parçası olan evlerin camlarını tıklatıp kabak tatlısı talep etme ritüelini yerine getirdi.

Bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda', renkli görüntülerle kutlandıBin yıllık Balkan geleneği 'Koleda', renkli görüntülerle kutlandı

Korku temalı maske ve makyajlarıyla evlere gidenler, ev sakinlerinden kabak tatlısı istedi.

bin-yillik-balkan-gelenegi-koleda-re-1108788-329158.jpg

BÜYÜKMANDIRA’NIN GELENEKSEL FESTİVALİ

Pencerelerine gelenleri boş çevirmeyerek kabak tatlısı ikram eden Burcu Keskin, "Geleneksel Koleda için kabak tatlımızı yaptık ve sunmuş bulunmaktayız. Koleda, Büyükmandıra’nın geleneksel festivalidir. Her sene yapılıyor. Geçen sene de bu sene de yağmura yakalandı. Makyajlar yapılıyor, danslar ediliyor, alışverişler yapılıyor. Çok güzel bir etkinlik. Her sene herkesi buraya bekliyoruz. Geleneksel kabak tatlımızı da ikram ettik. Kimin kapısını çalarsanız çalın, herkeste kabak tatlısı mevcuttur. Önceden bu kadar geleneksel değildi. Son 3-4 senedir daha çok geleneksel hale geldi. Bu sene de yağmur çamur dinlemeden herkes buraya geldi" şeklinde konuştu.

bin-yillik-balkan-gelenegi-koleda-re-1108744-329158.jpg

BİN YILLARDIR DEVAM EDEN BİR GELENEK

Yüzünü boyayan Süleyman Çiftçi ise korkutma ritüeline katılarak evlerden kabak tatlısı istedi. Çiftçi, "Koleda aslında Balkan geleneği. Bin yıllardır devam eden bir gelenek. Biz de makyajlarımızı yaptık. Bu geleneğe göre evdeki çocuklar korkmasın diye evlerde bal kabağı tatlısı yapılıyor. Balkanlara özgü bir lezzet. Burada da uzun yıllardır devam eden bir gelenek. Son yıllarda festival havasına büründü. Bu yüzden biz de makyajlarımızı yapıyoruz, festivale katılıyoruz. Birlik ve beraberlik duygumuzu geliştiriyoruz" diye konuştu.

bin-yillik-balkan-gelenegi-koleda-re-1108745-329158.jpg

Kimi katılımcılar ise yağmur altında müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldi
İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldi
İzmir'de feribot seferleri iptal edildi
İzmir'de feribot seferleri iptal edildi