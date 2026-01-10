Bin yıllık gelenek 'Koleda' yağmur altında kutlandı

Balkan geleneği 'Koleda' Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, yağmura rağmen büyük bir coşku ile kutlandı.

Beyaz örtülere bürünen, maske takıp yüzlerini boyayan kişiler, yağmur yağmasına aldırmadan Koleda geleneğinin ayrılmaz bir parçası olan evlerin camlarını tıklatıp kabak tatlısı talep etme ritüelini yerine getirdi.

Bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda', renkli görüntülerle kutlandı

Korku temalı maske ve makyajlarıyla evlere gidenler, ev sakinlerinden kabak tatlısı istedi.

BÜYÜKMANDIRA’NIN GELENEKSEL FESTİVALİ

Pencerelerine gelenleri boş çevirmeyerek kabak tatlısı ikram eden Burcu Keskin, "Geleneksel Koleda için kabak tatlımızı yaptık ve sunmuş bulunmaktayız. Koleda, Büyükmandıra’nın geleneksel festivalidir. Her sene yapılıyor. Geçen sene de bu sene de yağmura yakalandı. Makyajlar yapılıyor, danslar ediliyor, alışverişler yapılıyor. Çok güzel bir etkinlik. Her sene herkesi buraya bekliyoruz. Geleneksel kabak tatlımızı da ikram ettik. Kimin kapısını çalarsanız çalın, herkeste kabak tatlısı mevcuttur. Önceden bu kadar geleneksel değildi. Son 3-4 senedir daha çok geleneksel hale geldi. Bu sene de yağmur çamur dinlemeden herkes buraya geldi" şeklinde konuştu.

BİN YILLARDIR DEVAM EDEN BİR GELENEK

Yüzünü boyayan Süleyman Çiftçi ise korkutma ritüeline katılarak evlerden kabak tatlısı istedi. Çiftçi, "Koleda aslında Balkan geleneği. Bin yıllardır devam eden bir gelenek. Biz de makyajlarımızı yaptık. Bu geleneğe göre evdeki çocuklar korkmasın diye evlerde bal kabağı tatlısı yapılıyor. Balkanlara özgü bir lezzet. Burada da uzun yıllardır devam eden bir gelenek. Son yıllarda festival havasına büründü. Bu yüzden biz de makyajlarımızı yapıyoruz, festivale katılıyoruz. Birlik ve beraberlik duygumuzu geliştiriyoruz" diye konuştu.

Kimi katılımcılar ise yağmur altında müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.