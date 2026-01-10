İzmir'de feribot seferleri iptal edildi

İzmir'de feribot seferleri iptal edildi
Yayınlanma:
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bugün ve yarın (10-11 Ocak) yurdun büyük bir bölümünde olumsuz hava etkili olacak. Bu kapsamda İzmir dahil 48 il için 'sarı' kodulu uyarı verilmişti.

Beklenen yağının yanı sıra rüzgar da etkili olacak. Ege'de ise rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

izmirde-feribot-seferleri-iptal-edildi-1108819-329175.jpg

Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!Valilik saat verdi uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, yolcu gemisi ve arabalı feribot seferleri iptal edildiği duyuruldu.

Ege Denizinde etkili olan rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle İzmir Deniz İşletmeciliği (İzdeniz), yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerinin saat 21.50 itibarıyla iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ‘Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz saat 21.50 itibari ile iptal edilmiştir’ denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldi
İstanbul'u kırmızı kütle vurdu! Gök gürültülü sağanak ve fırtına görüş mesafesini kısalttı: Uyarı anında geldi
Bin yıllık gelenek 'Koleda' yağmur altında kutlandı
Bin yıllık gelenek 'Koleda' yağmur altında kutlandı