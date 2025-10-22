İktidar medyası "Mültecilere yardım ediyor" diye övüyordu: Suriyeli kadınlara istismardan tutuklandı

Ankara'da bulunan Umut Hayır Mağazası’nda mültecilere yardım ettiğini öne süren Saadettin Karagöz, Suriyeli kadınlara yönelik taciz ve istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Karagöz hakkında yardıma muhtaç kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda Karagöz'ü gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen Karagöz, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karagöz çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Karagöz'ün 2014 yılında kurulan yardım mağazası, Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu Ankara’nın Altındağ semtinde bulunuyordu.

“KADINLARI TACİZ ETTİĞİNİ GÖRMEYE ALIŞMIŞTIK”

BBC Türkçe'ye konuşan Medina isimli bir kadın yardım almak için gittiği dükkanda yaşadıklarını "“Beni kavradı, beni beğendiğini söyledi. Öpmeye başladı. Çığlık attım, beni bırakmasını söyledim. Eğer bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı." ifadeleriyle aktardı.

Dükkanın eski bir çalışanı ise "Karagöz'ün masasının arkasında yardım paketlerini koyduğumuz küçük bir oda vardı. O odada kadınları taciz ettiğini görmeye alışmıştık" sözlerini sarf etti. Karagöz hakkında daha önce iki kez taciz suçlamasıyla soruşturma açılmış, ancak iki soruşturma da takipsizlikle sonuçlanmıştı.

YANDAŞ MEDYA TARAFINDAN SIKLIKLA HABERLEŞTİRİLMİŞTİ!

"Mültecilerin dedesi" ve "Ensar Ağabey" lakaplarıyla tanınan Umut Hayır Mağazası’nın sahibi Saadettin Karagöz'ün faaliyetleri sıklıkla yandaş medya tarafından haberleştirilmişti. Yeni Şafak geçtiğimiz yıl "Ankara'nın 'Ensar ağabeyi' 7 bin 357 aileye yardım eli uzatıyor" başlığıyla İHA kaynaklı bir haber yapmıştı. Haberde Karagöz, Türkiye’ye sığınan mültecilere kapılarını açmanın insani bir görev olduğunu söyleyerek "Suriye’de savaş sona erdi. Birçok ailemiz ülkelerine dönmeye başladı. Ancak biz, misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Çünkü biz misafirperver bir milletiz" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı ise 2019 yılında 'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler hiç azalmıyor' başlığıyla bir haber yayınlanmış ve bu haberi Akit tarafından da yayınlanmıştı.