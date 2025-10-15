Zihinsel engelli çocuğu istismar eden erkek 14 ay sonra tutuklandı

Yayınlanma:
Bursa'da zihinsel engelli 13 yaşındaki çocuğu kaçırıp 'hamile kalmasın' diye de ilaç içirip cinsel istismarda bulunan erkek 14 ay sonra tutuklandı.

Bursa'da 'hafif düzeyde zihinsel yetersizlik' tanısı olan 13 yaşındaki çocuk 24 Ağustos 2024'te komşusu Melik Aras tarafından kaçırıldı.

30 yaşındaki Aras, çocuğu Bursa'dan İstanbul'a götürüp burada cinsel istismara maruz bıraktı.

HAMİLE KALMASIN DİYE İLAÇ İÇİRMİŞ!

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Aras'ın çocuğun hamile kalmaması için de ilaç içirdiği tespit edildi.

zihinsel-engelli-cocuga-istismar-eden-erkek-14-ay-sonra-tutuklandi.jpg

Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) dinlenen çocuk, erkeğin daha önce de cinsel istismarına maruz kaldığı ifade etti.

Çocuğun muayenesinde de cinsel istismar bulgulandı. Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istismara ilişkin de rapor düzenlendi.

“Anneni öldürürüm” diyerek öz kızını yıllarca istismara maruz bırakmıştı! Savcı mütalaasını açıkladı“Anneni öldürürüm” diyerek öz kızını yıllarca istismara maruz bırakmıştı! Savcı mütalaasını açıkladı

Aras, 14 ay önce gözaltına alınsa da haftada dört gün imza şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, istismarcı erke hakkında iddianame hazırladı. Fail erkek için "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından hapis talep edildi.

Aras hakkındaki tanıklara da, "Aras'ın evli olduğu ve yeni bebeği olduğu' söylenip tanıklıktan vazgeçilmesi istendiği iddia edildi.

14 AY SONRA TUTUKLANDI

Aras, dünkü (14 Ekim) Bursa 6. Ağır Ceza'daki duruşmada, tutuklandı. 14 ay sonra tutuklanan Aras'ın bir sonraki duruşması da 21 Ekim'e ertelendi.

Mağdur çocuğun avukatı Bülent Özdaman da şunları ifade etti:

“Savcı artık esas hakkında mütalaasını açıklayacak. Sanık ve müdafi eğer süre istemeyip savunma yaparsa bir sonraki duruşma karar verilecek. Biz indirimsiz yüksek bir ceza almasını ve tutukluluğunun hükümle birlikte devam etmesini bekliyoruz. Zira duruşma savcısının da ifade ve talep ettiği üzere sanık adli kontrolü ihlal etmiş, tanık beyanları ve dosyadaki rapor içerikleri, sanığın bizzat kendi ikrarı ve çelişkili beyanları, dosyanın artık tekemmül etmiş, karar aşamasına gelmiş olması gecikmiş de olsa bu tutuklama kararını artık elzem kılıyor.

Mahkemenin verdiği tutuklama geç kalınmış ama son derece isabetli bir karar olmuştur. Maalesef birçok usul hatası ve yanlış karar verilmesi sonucu tutuklu yargılama olması gerekirken tutuksuz yargılanan sanığın olduğu bir dosyada mağdur ve müşteki vekili olarak meslek hayatımda ilk kez hukukun ve itirazların sonuçsuz kaldığını gördüğümden kamuoyu vicdanı harekete geçsin diye mağdur aileyle birlikte medya, çocuk dernekleri, barolar, bakanlıklar, milletvekilleri, sanatçılar, sosyal çevrem ve müvekkillerimden destek istedim. Bugün mahkeme o sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Bu konuda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yargılama devam ediyor. Sürecin takipçisi olacağız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

