“Anneni öldürürüm” diyerek öz kızını yıllarca istismara maruz bırakmıştı! Savcı mütalaasını açıkladı

Nilay Abdal / Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul’da meydana gelen kan donduran olayda bir babaya, kızını 12 yaşından 19 yaşına dek istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle “çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açılmış ve sanık tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, istismarın 2016 yılında, çocuk 12 yaşındayken başladığını belirtilirken istismarın, çocuğun üniversite eğitimi için İstanbul’dan ayrılana dek sürdüğü ve tatillerde eve döndüğünde de devam ettiği kaydedilmişti.

Geçtiğimiz gün (8 Ekim) İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı ve sanığın "altsoya karşı zincirleme cinsel istismar" suçundan ceza almasını talep etti.

Mütalaada, ”Katılanın bu durumları itiraz etmesi üzerine sanığın katılanı annesini öldürmekle tehdit ettiği görülmüş olup sanığın kendisini savunmaya yönelik ve aile üyesi olan tanıkların sanığı korumaya yönelik ifadelere itibar edilmeyerek sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gereği tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.

ANNE TANIK OLARAK DİNLENDİ!

Mahkemede, mağdur çocuğun annesi tanık olarak dinlenirken anne, eşinin iyi bir baba olduğunu ve isnat edilen suçu işlemediğini ileri sürdü.

Mahkeme, 16 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken bir sonraki duruşmanın 23 Ekim 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi. 23 Ekim’de görülecek duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

ÇOCUĞU “ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM” DİYEREK TEHDİT ETMİŞTİ!

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından takip edilen davada, sanığın çocuğa para, telefon ve araba gibi vaatlerle istismarda bulunduğu, çocuk karşı çıktığında ise tehditlerin başladığı öğrenilmişti.

Mağdur çocuğu yıllarca cinsel istismara maruz bırakan sanığın, çocuk durumu annesine yahut polise anlatacağını söylediğinde “Senin anneni öldürürüm, ben hapse girerim onlar mezara girer. Seni öldürmem, bu olanları gör ki vicdan azabından öl” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Hazırlanan iddianamede, konuyla ilgili “Şüpheli savunmasında suçlamayı kabul etmemiş ise de müştekinin dosyaya sunmuş olduğu mesaj içerikleri gözetildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş, eylemlerini müştekinin annesine zarar vereceğini söyleyerek gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe elde edilmekle” ifadelerine yer verilmişti.



