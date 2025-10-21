Türkiye'nin utanç istatistiği ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı Doğum İstatistikleri Raporu’na göre, yalnızca bir yılda 15–17 yaş aralığında 6 bin 505 çocuk doğum yaptı. Yani bir yılda en az 6 bin 505 çocuk cinsel istismara uğradı.

ARALARINDA İKİ VE ÜÇ KEZ DOĞUM YAPAN VAR

Bu çocuklardan 535’i ikinci, 31’i ise üçüncü kez doğum yaptı. 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaparken, bu çocuklardan dördü ikinci kez anne oldu.

ZONGULDAK'TA NELER OLUYOR?

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki B.T, karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi. Acilen doğuma alınan B.T’nin bebeği ölü doğdu. Savcılık soruşturma başlattı. Bebeğin babası tespit edildi, ifadesi alınacağı öğrenildi.

İki hafta önce aynı ilçede bir başka 16 yaşındaki çocuk, G.N.Ü., hastanede doğum yapmıştı. Bu çocuk ve bebeği devlet korumasına alındı. Peş peşe gelen vakalar, çocukların maruz kaldığı ihmal zincirini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Zihinsel engelli çocuğu istismar eden erkek 14 ay sonra tutuklandı

SOL Feminist Hareket’ten Zeynep Şatır, yaşananların sorumlusunun siyasal İslamcı politikalar olduğunu söyledi. Şatır, son 23 yılda kız çocuklarına yönelik taciz ve şiddetin arttığını belirterek şunları söyledi:

“İktidar caydırıcı, koruyucu ve önleyici politikaları uygulamıyor hatta istismarcılara faillere cezai, tahrik indirimleriyle yeni istismarlara ve tacizlere alan açıyor.”

Şatır, zorunlu eğitimin uygulanmadığını, çocukların eğitimden kaçırıldığını ve cinsel eğitim verilmediğini hatırlattı. Bu ortamın çocuk evliliklerini kolaylaştırdığını belirten Şatır, şu sözlerle devam etti:

"Eğitimden kaçırılma, çocuk evliliklerine zemin hazırlıyor. Okullarda cinsel eğitim verilmiyor; küçük yaştaki çocukların birçoğu tacizi ve/veya şiddetin bazı şekillerini fark etmekte bile zorlanıyorlar. İstismara uğrayan çocuklar çoğu zaman tacizi tanımlamada, tanımladığı takdirde ifade etmede zorlanıyor; ifade ettiğinde de failler cezalandırılmıyor, korunuyor. Kadın sağlığına erişim ve jinekolojik tedaviler kısıtlanıyor. Hastanelerde, okullarda ve birçok kamusal alanda kadınların cinselliği denetleniyor, ahlak bekçiliği yapılıyor"

"HER 18 YAŞ ALTI GEBELİK İSTİSMAR OLARAK SORUŞTURMALI"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Seyhan Öznur Karasu ise devletin istismarı görünmez kılmaya çalıştığını belirtti. Karasu, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Her 18 yaş altı gebelik vakası istismar olarak soruşturulmalıdır. Devletin görevi bu durumlarda şikâyet beklemeden resen harekete geçmektir.”

Birgün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; Karasu, failin de çocuk olduğu durumlarda sistemin her iki çocuğu da koruyamadığını, sağlık kurumlarında bildirim yükümlülüğünün eksiksiz işletilmesi gerektiğini ve bilimsel, hak temelli cinsel sağlık eğitiminin zorunlu kılınmasını vurguladı. Karasu şu çağrıyı da yaptı: